9 тисяч євро потрібні на операцію для Марійки, яка подарує їй повноцінне життя

На дівчинку чекають на операції в Сербії

Марійка Устименко страждає через екстрофію сечового міхура, яка вимагає поетапної реконструкції всієї сечостатевої системи.

"Дитині 8 років, і за цей період вона перенесла 9 операцій. Першу операцію зробили в перший місяць від народження моєї донечки. Ще дитині мають бути численні оперативні втручання і обстеження. Зараз дитина постійно у підгузках, бо через патологію у неї постійне нетримання сечі", - розповідає мама дитини.

Численні операції в Україні не дали бажаних результатів, тож рідні дівчинки звернулись до сербського лікаря, який має унікальний досвід у проведення операції дітям з такими патологіями. Ним вже була проведена вже не одна операція, але їх було замало.

"15.04.2020 року в сербській клініці дитині правильно сформували всю сечостатеву систему та поставили стенди в сечоводі, після цієї операції 04.08.2020 року було зняття стендів із сечоводів та проведена ендоскопія. Ще була проведена операція 24.03.2021 року, на якій лікар зробив пластику шийки сечового міхура і ввів гель в сечоводи, і сформував статеві органи. Після операції відновлення Марійки було складним, почалися постійні запалення сечостатевої системи, тому що сечовий міхур погано працює, почалося двобічне закидання сечі в нирки (рефлюкс). Через ці серйозні ускладнення лікар призначив приїхати до нього на обстеження. Після обстеження для вирішення проблеми лікар розсік промежини, щоб виходила краще сеча і призначив нам операцію, на якій буде зроблена стома з додаванням клубової кишки, пересадка сечоводів і пластика статевих органів", - каже мама дівчинки.

Операція призначена на весну, але до цього часу потрібно назбирати на неї 9 тисяч євро.

"Власними силами впоратись ми не можемо і просимо вас про допомогу нашій дитині. Єдиний шанс продовжувати подальше лікування у Сербії. Марійка втомилася від цих численних операцій та болю, вона хоче стати повноцінною людиною і позбутись страшної хвороби", - каже мама дитини.

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ПриватБанк

5168 7427 2540 2998

Устименко Інна

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