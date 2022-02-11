100 тисяч гривень – ціна подальшого лікування Оксани, яке може подарувати їй життя

Жінка благає допомогти зібрати кошти.

Верба Оксана з Миколаївської області звертається до кожного небайдужого зі закликом про фінансову допомогу на її лікування, адже без нього її життя під загрозою.

«Діагноз Ca шийки матки встановлено 06.03.2019 року і з того часу перебуваю в лікарнях майже постійно. Перерви бувають раз на рік на кілька місяців і знову все з початку. Шлях до мого одужання дуже довгий - спочатку я прийняла 2 хімії, потім була променева терапія, яка складалася з 30 облучень наружніх та 16 внутрішніх брахітерапій, а далі знову було 4 хімії через 21 день. Операція з видаленням яїчника і фалопієвої труби, інше не чіпали, сказали неоперабельні метастази чіпати не можна, тоді змінили хімії бо не допомагало, 3 тижні вливали, 3 тижні перерва, так минув 2020 рік», - пригадує Оксана.

Та і цього виявилось замало, щоб здолати хворобу, в 2021 році жінка знову опинилась на лікуванні – нові курси хімії, нові випробування. Та хвороба не відступає.

«Після проходження лікування знову звернулася в онколікарню з болями в області малого тазу, на огляді у гінеколога виявлено прогресування пухлини. Тож лікарями на консиліумі було прийняте рішення про початок курсу хіміотерапії з 6 прийомів і 17.01.22 я почала приймати її. Прогнози лікарів втішні, але шлях знову таки буде не легкий. Так як лікуюся вже давно, організм дуже ослаблений, тому не тільки треба хіміотерапія, а ще й підтримуюча та знеболююча терапію», - розповідає Оксана.

Родина жінки вже знає ціну лікування і розуміє, що нову призначену терапію їм самостійно фінасово не потягнути, адже на пів року витрати сягнуть 100 тисяч гривень.

«На перший час складалися з родичами, кумами та друзями, а на далі вже, де брати, не знаю. Пенсію отримую 2200 і все. Чоловік отримає зарплатню і не знаємо, чи лікуватись, чи комуналку заплатити. Благаю Вас на колінах, допоможіть. Я розумію, що нас багато, але в мене є вагома причина чіплятися за це життя зубами, це мій маленький синочок, якому всього лишень 4 рочки, який приносить цукерку і каже: "Мамо, з’їж і ти вилікуєшся, вона чарівна», - ділиться найособистішим Оксана і сподівається, що її благання почують якомога більше людей.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7573 9404 2057

ВЕРБА ОКСАНА СЕРГІЇВНА