2-річний Артемчик потребує негайної допомоги, щоб тривало його лікування

У дитини діагностували злоякісну пухлину в голові.

Мама Артемчика Гудими благає допомогти її родині врятувати ще зовсім маленького сина.

«Нещодавно, в мого сина в 2,5 року діагностували пухлину мозку. Нам було рекомендовано негайне хірургічне втручання. На щастя, ми швидко зреагували, родичі допомогли зібрати кошти на операцію та 06.09 в Інституті нейрохірургії, м.Київ, пухлину успішно видалили без пошкодження життєво важливих нервів та функцій мозку. Пухлину відправили на гістологічне дослідження, а нас із сином після нормалізації стану виписали додому. Але результат, який прийшов з лабораторії, нас приголомшив - атипова тератоїдна/рабдоїдна пухлина мозку,Gr IV - рідкісний та надзвичайно агресивний вид раку мозку», - розповідає історію мама.

Через важкість діагнозу родина вирішила шукати порятунку для малюка у закордонних фахівців - лікування буде вкрай складним і доволі тривалим - хіміотерапії, трансплантація кісткового мозку і променеві терапії. За все доведеться сплатити майже три сотні тисяч доларів.

«Зараз ми з сином в клініці в Ізраїлі, де лікарі будуть боротись за життя мого хлопчика. Початковий депозит на лікування вже сплачено - це 100 тис. $, проте через місяць нам потрібно сплатити повністю всю суму, за все лікування і це найстрашніше, адже часу надзвичайно мало», - каже мама малюка.

Ізраїльські лікарі провели хлопчику повторну операцію, адже пухлина не просто виросла знову, а стала ще більшою, ніж видалена. "В реанімації ми були 1 день. Артемчик швидко одужує і набирається сил для наступного етапу лікування - хіміотерапії. Його ми почнемо, щойно загоється післяопераційна рана. Лікування нашого сина вартують мільйони... І це надзвичайно страшно усвідомлювати, якщо чесно... Хочеш врятувати сина - оплачуй - це правило ніхто не скасовував. І в нас за проведення цієї операції виставлений рахунок - 35 тисяч доларів. Це ще один додатковий чек до загальної суми, на який ми зовсім не сподівались і який потрібно оплатити. Я закликаю всіх небайдужих людей, всіх у кого є серце та душа - не проходьте повз. Від вас залежить набагато більше, аніж ви собі уявляєте, кожна ваша гривня, котру ви подаруєте для Артемчика - може врятувати йому життя", - переконує мама малюка.

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