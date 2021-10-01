24-річний Сергій потребує термінової операції

Молодому чоловіку потрібно виправити патологію судин у мозку

24-річний Сергій Колесниченко від літа відчув, що щось з ним коїться, але не звертався до лікарів, аж поки рідні не помітили, що молодий чоловік почав вкрай важко розмовляти, плутався у висловлюваннях.

«15.09.21 їздили до Запоріжжя, в зробили МРТ головного мозку, були у нейрохірурга - поставив діагноз мішковидна церебральна аневризма з розривом», - розповідає дружина Сергія.

Молодий чоловік, як виявилось, мав влітку вже другий інсульт, і саме через це почалася сплутаність мови і інші симптоми. Тож Сергія направили до київських спеціалістів, де його мають прооперувати. Але вже під час повторного дослідження у столиці з’ясувалось, що, окрім вже тромбованої аневризми після розриву, є ще одна, яка також може спровокувати крововилив будь-якої миті, і він може мати вже фатальні наслідки. Тож лікарі наполягають на терміновій операції.

«В одній із судин через аневризму погано надходить кровотік, тому порушилася мова. Лікар каже, що потрібно робити ендоваскулярну операцію. Під час якої будуть закриті одразу 2 аневризми. Після буде реабілітаційний період. Зараз чоловікові важко розмовляти, писати, він не може зв'язати два речення. Його постійно турбують головні болі. З кожним днем ​​стан погіршується, тож часу залишилося дуже мало», - розповідає дружина Сергія.

Молода сім’я живе небагато, всі заощадження, що були, уже витратили на обстеження в Запоріжжі і столиці, тож кошти на оперативне втручання доводиться збирати за допомогою чужих, але небайдужих людей.

«У сім'ї 2 маленьких дітей - 3 роки і 1 рік, які дуже люблять і чекають, коли тато повернеться до повноцінного життя. Потрібно терміново робити операцію, її вартість понад 100 тис. грн. Допоможіть, будь ласка, хто чим може. Я дуже хочу щоб він жив, радів життю. Для нас зараз дорога кожна копійка, хвилина, секунда. Допоможіть, будь ласка!» – благає дружина.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7574 1297 7433 Колесниченко Євгенія

Або

Монобанк 4441 1144 6095 1906 Сергій Колесниченко

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