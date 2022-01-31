25 тисяч євро потрібно Іллі, щоб пройти операцію, яка подарує повноцінне життя

Кошти для дитини потрібно зібрати якнайшвидше.

Іллі з Одеської області лише 6 місяців, але на долю дитини випали випробування вже з перших днів життя, і зараз у лікарів є всі шанси це зупинити, потрібні лише кошти.

Почалось все на другий день після народження, у Іллі різко впав рівень глюкози, лікарі робили усе можливе для стабілізації його стану, і лише на 10 день дитину виписали з лікарні. В жовтні 2021 року у малесенького хлопчика під час прогулянки раптово розпочались судоми. Швидка допомога доправила його разом із мамою до Одеської обласної лікарні, де майже місяць лікарі обстежували дитину, але рівень цукру постійно був нижче норми. Відібравши у хлопчика усі необхідні аналізи, лікарі направили їх до Англії, аби остаточно встановити діагноз. Виписали хлопчика з діагнозом вроджений гіперінсунілізм, який спричинила мутація генів.

Ця хвороба протилежна цукровому діабету і зустрічається вона доволі рідко. Підшлункова залоза виробляє дуже велику кількість інсуліну, що призводить до падіння цукру. Але таку ваду можна вилікувати завдяки операції, яку проводять німецькі фахівці. Вони видалять уражену частину підшлункової.

А поки кожного дня Іллюша приймає препарат для підняття рівня цукру в організмі і щоразу дозу препарату необхідно збільшувати, бо йде звикання і дози стають недієвими.

Батьки роблять все можливе, щоб зібрати кошти на необхідне лікування, а це майже 25 тисяч євро, але самостійно їм не впоратись, тож закликають допомогти їм.

Реквізити для допомоги:

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Поліщук Ольга