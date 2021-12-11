250 тисяч гривень потрібно зібрати Ганні на термінову операцію

Дівчині мають виправити викривлення хребта.

У Варварич Анни діагноз - Ідіонатичний грудно-поперековий сколіоз, який досяг вже викривлення в 85 градусів, адже розвивався у дівчинки із 6 років. Хоча медики і батьки робили все можливе, щоб запобігти аж такому викривленню.

Зараз вже проблема дівчини не лише із спиною, але і з диханням. Викревлення положення хребців тисне на внутрішні органи. Тож лікарі наполягають, що відтягувати операцію, яка зафіксує хребет у правильному положенні вже не можна.

«Лікарі радять негайне оперативне втручання, адже хвороба прогресує і операція призначена вже 20 грудня 2021 року. Іншого виходу немає. Платні медичні послуги встановлені за цю операцію - 250 тисяч гривень. В цю вартість входить і закупка американських імплантантів, які будуть вживлені в хребет шляхом обрізання відростків хребців і вкручування в них металевих штирів», - розповідає батько дівчини.

Без такої операції Ганна чекає на інвалідний візок. Хвороба прогресує стрімко і відкладати операцію неможливо. Але вже в такі короткі терміни родині нереально зібрати всю необхідну суму.

«Лікарі гарантують позитивний результат, адже такі операції поставлені на потік. Те, що наші лікарі виявили 4-ту ( останню) стадію сколіозу і встановили 3-тю группу інвалідності з дитинства і дозволили продовжувати навчання це дає нам шанс сподіватися, що після операції Анна зможе здійснити мрію дитинства і стати дипломованим архітектором", - каже батько.

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Варварич Леонід