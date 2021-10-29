40 тисяч гривень потрібні на нагальну операцію Світлани

У родині жінки лише вона і двоє синів, один із яких має першу групу інвалідності, а інший – студент

Вперше редакція ТСН.ua розповідала історію Світлани Бурмаки навесні 2016 року, коли вона потрапила до лікарні з діагнозом: множинна вузлова міома матки, кіста лівого яєчника з різко вираженим больовим синдромом.

Тоді жінка потребувала невідкладного і дорогого лікування, щоб спершу провести необхідну операцію, а за нею і лікування. Читачі сайту надали посильну допомогу, і Світлана пройшла все випробування. Але зараз ситуація стала ще більш загрозливою, і родина вимушена знову просити про допомогу.

«За останні 7 років мама перенесла дві тяжкі операції — проктологічну та гінекологічну. В грудні 2020 році вона захворіла на пневмонію. Після цього здоров’я дуже похитнулося. А 02.10.2021 року мамі зробили МРТ головного мозку. Висновок шокував — менінгіома лівої скроневої частки головного мозку. Потрібна лише операція», - розповідає син Світлани.

У родині жінки лише вона і двоє синів, один із яких має першу групу інвалідності, а інший – студент, тож зараз навіть незначне фінансове навантаження для родини непосильне. А в цьому випадку коштів потрібно чимало.

«Мама залишилася вдовою в 37 років зі мною і старшим братом (інвалідом дитинства І “А” групи). Вона працювала головним економістом в бюджетних організаціях, допомогти нам не було кому. З роками брат перестав ходити і обслуговувати себе сам, і тому мама пішла в 50 років на пенсію, щоб здійснювати постійний догляд за ним. Я і брат, крім матусі, на цьому світі не маємо нікого рідного. Дуже благаємо небайдужих, щиросердечних людей – допоможіть нам, щоб мамі вчасно зробили операцію. Будемо вдячні за кожну гривню. Будь-ласка, не будьте байдужими до чужого горя. Потрібно 40 тисяч гривень», – каже син жінки, який мріє подарувати їй довге і щасливе життя. .



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БУРМАКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

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