46-річна Ольга бореться з меланомою і мріє потримати онука на руках

Боротьба з хворобою триває вже 6 років.

46-річна Ольга Хмеленко має стати бабусею, донька нарешті вагітна. Найбільша її мрія зараз - потримати онука на руках. Але жінка боїться, що цього може ніколи не статися: у неї рак… І зараз їй дуже потрібна допомога в лікуванні, щоб дочекатись визначного дня, а ще краще одужати повністю.

Діагноз Олі: меланома шкіри з метастазами в головний мозок і органи. Оля - герой! Її боротьба з раком триває уже 6 років! Все почалося із здертої родимки… Станом на зараз позаду у Олі - рік імунотерапії, 10 блоків ядучої хіміотерапії, трепанація черепа і видалення пухлини, а потім іще 13 місяців таргетної терапії, яку завершила лише взимку. І ось, коли здавалося, що хвороба позаду - обстеження у червні показує нові метастази, і знову в голову.

Треба терміново розпочинати новий курс лікування таргетними препаратами, які незареєстровані в Україні. Потрібно чотири курси. Вартість одного курсу - 167 000 грн. Далі ще два роки - інший препарат. Вартістю 66 тисяч грн на місяць. Оля довго не просила про допомогу. Але за роки лікування із сімейного бюджету витрачено вже понад півтора мільйона гривень.

Наразі у цієї жінки немає іншого виходу, ніж просити небайдужих людей. На перший курс зібрати Олі вдалося, його вона пройшла минулого тижня. Тепер є три тижні, щоб зібрати 167 000 грн.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7450 1411 0958 Хмеленко Ольга Леонідівна

IBAN 073052990000026203866415509

Ощадбанк 5167 4999 9393 6105 KHMELENKO OLHA

ПриватБанк (долари) 4149 4993 8436 5340

IBAN 683052990000026205901930505 KHMELENKO OLHA

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