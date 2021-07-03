5-річна Катя поборола онкологію, а зараз її атакує хвороба, яку лікарі не можуть навіть визначити

Дитині потрібне негайне дообстеження у європейських спеціалістів.

5-річна Катюша Яровенко три роки тому мала випробування, яке важко витримують навіть дорослі – у дівчинки діагностували останню стадію онкології, яку тривалим лікуванням вдалося здолати. Та на цьому випробування дівчинки і її рідних не закінчилось.

«3 роки тому у неї виявили онкологію, їй поставили діагноз: нейробластома 4 ст. з метастазами в кістковий мозок. Ми пройшли важкий лікування в Інституті Раку в Києві: 8 блоків хіміотерапії, 2 пересадки кісткового мозку, операцію з видалення пухлини і надниркової залози, безліч наркозов, установок підключичних катетерів, переливань крові і тромбоцитів, і, нарешті, увійшли в ремісію», - розповідає мама дівчинки.

Але від січня 2020 р вже більше року у неї нудота, блювота, на МРТ видно, що атрофується мозок, через це у неї проблеми з координацією руху, її хитає, порушилися поля зору, а недавно різко погіршився слух. Дитина постійно на крапельницях, які трохи знімають симптоми, але не лікують.

«Ми 3 рази обстежувалися у клініці «Охматдит». У червні 2020 там був поставлений діагноз паранеопластический синдром. Це означає, організм реагує на пухлину і атакує сам себе. На всіх контрольних обстеженнях пухлина не виявлена. Потім ми лягли для обстеження в клініку ПАГ м Київ. Обстежувалися більше місяця, лікарі були не згодні з діагнозом паранеопластический синдром. Однак, раніше вони з таким діагнозом не стикалися. До Німеччини був направлений аналіз на антитіла, одні з трьох антитіл виявилися позитивними (Hu-D антитіла), на підставі цього був знову поставлений діагноз паранеопластический синдром», - додає мама дитини.

Через сумніви щодо можливого діагнозу родина зв’язалась із європейськими фахівцями задля консультації. Німецький медик підтверджує, що проведений дитині аналіз – неінформативний. Інший лікар вже з іспанської клініки, також переконаний, що симптоми і те, що це триває 1,5 року, не характерні для паранеопластического синдрому. Дитині рекомендують посилену діагностику, на базі закордонних медичних центрів.

«Щоб правильно поставити діагноз необхідно дуже точне обстеження групою фахівців. У дитини хвороба розвивається в багатьох напрямках: нудота, блювота після їжі, зниження ваги, порушення полів зору, координації руху, недавно погіршився слух, вона майже нічого не чує. І чим далі, тим у дитини з'являються нові симптоми. На консультації з зарубіжної клінікою нам сказали, що потрібен ряд обстежень, які в Україні не проводять. Рахунок величезний - 20607 євро, ми вже фінансово виснажені попередніми обстеженнями і лікуванням. До всього ж, у мого чоловіка через все, що відбувається з дитиною, стався інсульт і зараз він не працює», - розповідає мама дівчинки і благає кожного долучитись до збору коштів, щоб встановити діагноз крихітці і призначити справді дієве лікування.

Реквізити для допомоги:

ПРИВАТБАНК 5169360010657637 Яровенко Олена

Монобанк 4441 1144 2890 5879 Яровенко Олена

ПРИВАТБАНК USD:

ACCOUNT: 5363542307655762

YAROVENKO OLENA

IBAN: UA423052990000026208747797095

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

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