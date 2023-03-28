5-річній Насті допомагають здолати лейкоз ізраїльські медики, але на це потрібні сотні тисяч доларів

На оплату за лікування дитини у сім'ї не вистачає 300 тисяч доларів.

П’ятирічна Анастасія Бурик з Одеси страждає на гострий лімфобластний лейкоз. Її хвороба проявила себе наприкінці літа 2022 року. Загальний аналіз крові показав, що у неї анемія, тож дитину госпіталізували. Від 1 вересня і до 1 грудня дівчинка проходила протиколи і здавалося, що йде до одужання, але вже за тиждень після завершення першого етапу стан дитини знову погіршився.

Лікарі почали нову терапію, щоб стабілізувати стан дитини, і готували її до відправлення на подальше лікування до Львова, а звідти, в разі потреби, і на безкоштовне лікування до Європи, але батьки дівчинки вирішили відправити Настю до Ізраїлю, де доводиться проводити лікування за власний кошт.

“Нам радили шукати допомоги за кордоном, і ми опинилися в Ізраїлі, бо звідти швидко відповіли. Я була в паніці і бачила лише один варіант врятувати її, це терміново летіти до Ізраїлю в клініку, яка давала великий відсоток одужання Настуні. Так, це було моє усвідомлене рішення. Якби мені дали 100%, що вилікують мою дочку на Евересті, я б стиснувши зуби вирушила туди”, - каже мама дівчинки Марія.

Ізраїльські медики підбирають лікування Насті, стан якої досить тяжкий, тож до попереднього рахунку, який становив 350 тисяч доларів, додаються все нові цифри. Зараз сума, яку треба сплатити за лікування Насті, вже майже 444 тисячі доларів.

З наданого в Ізраїлі рахунку у родини вже є 140 тисяч доларів, які вдалося зібрати через соціальні мережі й фонди, але ж ще понад 300 тисяч бракує. “Небайдужі люди намагаються допомагати нам у зборі коштів, але це відбувається дуже повільно, і нас вже один раз примусово виписували з лікарні через брак коштів”, - розповідає Марія.

Мама Насті просить небайдужих людей відгукнутися на її прохання допомогти. Перерване лікування може призвести до найгірших наслідків для 5-річної дитини.

Допомога за реквізитами:

• Приват гривня

‌Пєшкурьова Марія

‌5457 0822 9570 4295

IBAN:UA763052990262006400938605228

• ‌Приват долар

‌Pieshkurova Mariia

‌5168745126470571

UA683052990262016400942154878

‌• Приват євро

‌Pieshkurova Mariia

‌4149629358547172

IBAN:UA283052990262096400941198185

• Monobank

‌Пєшкурьова Марія

‌4441 1144 5165 5250

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