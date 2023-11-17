6-річний Толя може назавжди втратити зір, якщо вчасно не прооперувати: мама дитини просить про допомогу

Вже зараз потрібні 40 тисяч гривень, а подальші операції обійдуться в понад 100 тисяч гривень.

Толя народився з аномалією розвитку обох очей, в нього було зрощення рогівки з радужкою обох очей та змутненням рогівок обохох очей. Тож з перших років життя, хлопчику довелося рятувати зір.

“В один рік зробили донорську пересадку рогівки на правому оці, а в 1,6 року на лівому міняли рогівку. В правому замінена повністю передня камера ока - радужка, хрусталик, клапан... В лівому рогівка і хрусталик. Та цього було не достатньо, 13 червня 23 року Толюні зробили повторну пересадку донорської рогівки правого ока, щоб бачив, так як попередній кератобиоімплант змутнів. А 08.07.23 року син травмував око, бо погана координація…”, - розповідає мама Толі.

Хлопчику зараз 6 років, але саме через поганий зір, він має невпевнену ходу. “Після цих операцій бачить та орієнтується, але погана координація... На жаль, ще не говорить, але все розуміє. Тож тому я так і борюсь за зір. Аби міг пояснити, що саме хоче, показати. За 6 років вже був 21 загальний наркоз, але затримки йдуть більш вроджені та через порушення головного зорового аналізатора зору”, - додає мама хлопчика.

Через таку ситуацію Толя мусить проходити дороговартісну реабілітацію, на яку грошей бракує, а зараз ситуація з очима знову загострилась, тож постало питання негайних операцій на очах. А грошей на них немає зовсім.

“Моєму синові терміново потрібно прооперувати відшарування сітківки та зробити повторну пересадку рогівки правого ока... Пересаджена рогівка не приживається, мутніє. Якщо вчасно не прооперувати втратимо все, за що боролась 6 років. Щойно прооперують відшарування сітківки, одразу будуть планувати повторну, третю, пересадку рогівки... На операції на зараз потрібно близько 40 000 грн, така операція буде вперше”, - додає жінка.

Такі кошти потрібні вже терміново, наступні операції можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. Для мами, яка виховує сина сама, такі витрати видаються просто фантастичними, а рятувати здоров’я сина потрібно негайно, тож вона просить допомоги у всіх небайдужих людей.

Реквізити для допомоги:

4149 4993 9320 6030

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Мойсеєнко Анастасія Олександрівна