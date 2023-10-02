8 років ремісії і рак повернувся: Ларисі потрібна допомога кожного

Усік Лариса в перші дні повномасштабної війни опинилась в окупації в Балаклії. Довелося пережити чимало страху і стресу, а коли прийшло визволення, жінка дізналась, що в її життя повернулась онкологія і тепер починається чергова боротьба за життя.

“Раніше у неї вже був рак, вона вже проходила хіміотерапію, операцію, опромінення, але після 8 років ремісії рак повернувся знову. Наша мама пережила окупацію в місті Балаклія Харківської області, нікуди не виїжджала і постійно перебувала там, без світла та їжі, у підвалі та під обстрілами. Але потім Балаклею звільнили наші Герої і тільки життя почало потроху налагоджуватися, вона дізналася про свій новий страшний діагноз... Рак повернувся... “, - розповідають рідні жінки.

Вже одного разу Лариса здолала рак молочної залози і знає не на словах, яке потрібне лікування, тож готова до нового випробування. Лікарі призначили їй 16 курсів хіміотерапії, за результатами потім операція з видалення грудей і опромінення. На все потрібно чималі кошти.

“Просимо про фінансову допомогу. Ми розуміємо що зараз все це не вчасно, але раку не відомі наші жахливі обставини і він не чекає. Сподіваємось на вашу допомогу”, - просять рідні.

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ПриватБанк

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Усік Лариса