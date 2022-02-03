Люда змушена долати вже третій рецидив

Довгий час жінка проходила лікування, про яке ніхто, окрім найрідніших, не знав.

Історія хвороби Людмили почалася наприкінці січня 2013 року, тоді жінці встановили діагноз – рак молочної залози.

Тоді терміново почали тривале лікування, перші три хімії виявились марними, лікарі терміново змінювали тактику лікування, цього разу пухлина зменшилась вдвічі лише після двох введень. Це дало можливість провести операцію.

«Потім ще дві хімії і променева терапія. Після тільки гормонотерапія. Про це лікування знали тільки найближчі мені люди. Я чомусь соромилася розказувати і не хотіла, щоб мене жаліли. Почала жити нормальним життям. Але у травні 2018 року спіткнулася, заболіла різко спина - виявилося потім, що то перелом хребця через метастази у кістки», - з відчаєм пригадує жінка.

Лікування почалося з новою силою, до терапії додалися операція на хребті. «Про це вже знали родичі, найближчі друзі і вдалося виборсатися. Зміна гормонотерапії і додали препарат для зміцнення кісток», - розповідає жінка.

Все лікування давалось вкрай непросто, але за рік після операції на хребті Людмила знову вийшла на роботу і здавалось, що все налагоджується, лише обов’язкові обстеження кожні 3-6 місяців нагадували жінці про її діагноз.

Але на початку 2021 року хвороба знову почала прогресувати «З’явились вогнища в печінці і збільшилися ділянки ураження у кістках. Все пішло знову по колу. Знову зміна гормонотерапії і препарата для кісток. Лікування недешеве. Та мені пощастило - мене з 12/03 взяли у клінічні дослідження. Один із препаратів видавали, інший - купувала сама. Та, на жаль, виділений препарат мене не протримав. 02/07 на обстеженні негативна динаміка - збільшення розмірів ураження печінки і поява вогнища в легенях. У клінічних дослідженнях я далі не можу брати участь, бо негативна динаміка лікування», - каже жінка.

Лікування знову змінилось, але Людмилі довелося вже розповісти про свій діагноз, бо коштів на подальше лікування вже дуже бракує. Вона сподівається, що наважилась недаремно і небайдужі люди допоможуть їй із оплатою лікування.

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БУЛДЕЙ ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА