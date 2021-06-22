Андрію лікарі в Туреччині допомагають здолати рак, який уразив його коліно

Родина просить про фінансову підтримку.

Зараз потрібна негайна операція із заміни колінного суглобу, щоб подовжити рятувати життя молодого юнака із Хмельниччини.

Щось не те із своєю ногою Андрій відчув ще навесні 2020 року, потім почалися болі в коліні, які все наростали, тож довелося звернутись до лікарів. Тоді на знімках виявили новоутворення на кістці хлопця і пропонували операцію з її видалення. Та порадившись родина вирішила відправити юнака на подальше обстеження і лікування до Туреччини.

«Уся діагностика, лікування і оперативні втручання проводяться у Туреччині. Зокрема проводилась така діагностика, як біопсія пухлини, яка показала, що новоутворення злоякісне, були виявленні метастази у нижній парахілярній ділянці нижньої частки правої легені, а також у кількох лімфатичних вузлах», - розповідають рідні хлопця.

Почалися призначені курси хіміотерапії, які спрацювали – метастази пішли, а зростання пухлини зупинилось. Тож зараз невідкладно потрібна операція, яка дасть видалити пухлину разом колінним суглобом, на якому вона утворилась.

«Поки метастази відступили, потрібно якнайшвидше замінити уражений суглоб на протез, оскільки час вже рахується на тижні. Орієнтовна дата операції - 27-30 червня. Клініка надала реквізити і вартість такого хірургічного втручання оцінюється приблизно у 490 тисяч лір, тобто 50 тисяч доларів. Ця сума є непідйомною для простої сім'ї вчителів і єдиної дитини у сім'ї. Операцію відкладати не можна, бо цей вид онкології є дуже прогресувальним і важко піддається лікуванню», - додають рідні юнака.

І зазначають, що лікарі дають величезні шанси на одужання, якщо провести операцію вчасно, а також пройти подальше лікування, тож просять про посильну допомогу від кожного.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку — 4149499151537550

Кулик Андрій Петрович

Монобанк — 5375414127653813

Картка ПриватБанку на долари — 5168757417214451 Кулик Петро Володимирович (батько)

Картка ПриватБанку на євро — 5168757417214519 Кулик Петро Володимирович (батько)

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