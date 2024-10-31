Антон потребує допомоги небайдужих, щоб нарешті зробити свої перші самостійні кроки

Антон народився раніше за визначений термін, на 28 тижнів вагітності, і це дало свої наслідки. Хлопчик не закричав, його одразу забрали до реанімації. Довелося рятувати малюка не лише лікарям пологового. Страшні діагнози у малюка лише множилися.

“Стан при надходженні тяжкий за рахунок дихальних розладів, мікроциркуляторних порушень, неврологічної сиптоматики на тлі глибокої морфо-функціональної незрілості. На момент надходження ентерально не годувався. Після всієї довгої і важкої терапії, через два місяці ми нарешті вирушили додому і не могли натішитися нашим щастям. Здавалося все позаду - тепер зростатиме і міцнішатиме мій синок. Але у грудні, у віці 5-ти місяців у Антошки почав підвищуватись тонус – особливо в ногах, стягнуло все тіло”, - так пригадує ті часи мама хлопчика.

У вересні 2010 року Антоші, в лікарні м.Дніпропетровська , було зроблено купу обстежень та оглядів і було встановлено точний діагноз - ДЦП, спастична диплегія. “Впродовж короткого життя Антону проведено вже 6 ортопедичних операцій. Безчисленні курси реабілітацій. Не стоїть і не ходить самостійно, лише за допомогою ходунків”, - ділиться мама.

У вересні цього року хлопчику провели 7 операцію, яка дає надію нарешті остаточно стати на ноги, але після оперативного втручання потрібна тривала і дорога реабілітація, а грошей на неї у сім’ї не залишилось. Без реабілітації всі зусилля просто будуть марними.

“Остання сьома, надважка та надскладна операція на обох ніжках забрала в нашої родини всі фінансові можливості. Антоша буде три місяці в гіпсах, прооперовані ноги за цей час дуже ослабнуть. Набряки, біль, проблеми зі згинанням і розгинанням кінцівок – це все чекає в після гіпсовий період. Дуже важливо саме післяопераційний, після гіпсовий період зміцнення ослаблених м’язів, поліпшення рухливості суглобів, стабілізація правильного становища тіла, закріплення досвіду самостійного стояння, ходьби. З допомогою кваліфікованих реабілітологів та фізіотерапевтичних процедур поступово покращиться стан. Але це все коштує великі гроші”, - каже мама хлопці.

Жінка просить всіх небайдужих допомогти їй поставити сина на свої ноги і подарувати впевнене майбутнє.

“Від 6 років Антон вчить англійську мову та вільно нею розмовляє. Будує плани на подальше навчання, але дуже заважає відсутність самостійно ходити. Для реабілітації потрібні ортезі денні та нічні, коштують вони понад 50 тис. гривень. Якщо б самі змогли зібрати кошти на саме важливе – реабілітацію та поставити сина на ніжки – я би не благала весь світ про допомогу. Немає нічого страшнішого — бачити муки своєї дитини і не мати сили їй допомогти”, - додає мама Антона.

Реквізити для допомоги:

Номер картик 4731219650844404

UA413052990000026206699669370

Рахунок одержувача 2997913841

Призначення: Поповнення рахунку Доценко Юлія Валеріївн