Анютка бореться з раком вже кілька років, та лікування потрібно продовжувати

У дівчинки в животику утворилась злоякісна пухлина.

У Ганни Приймич діагностована нейробластома заочеревинного простору, яку дитині доводиться лікувати десятками хіміотерапій. ТСН кілька років тому вже розповідала історію дитини.

«6 березня 2017 року донечка прийшла зі школи із болем у животі, через добу ми звернулись до дитячого лікаря, зробили УЗД, де було показано, що у Анечки - цілий живіт лімфовузлів. Пізніше виявилось, що це означало, що є пухлина і метастази у животі», - розповідає мама Анюти.

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Рік лікування дався дитині вкрай важко, і змусив пухлину зменшитись лише наполовину. Тож виснажливе лікування довелося продовжувати. Ще за пів року пухлина зменшилася ще на два сантиметри. Родина отримала надію і почала збір коштів, за допомогою добрих людей, щоб повезли дитину на закордонне лікування. Але у травні 2020 стався третій рецидив.

Родина знову шукала кошти на лікування за кордоном, але стався ще один рецидив.

"Анюті потрібна пересадка від нерідного донора, потрібна операція з видалення пухлини, потрібна променева терапія, яка в Україні неможлива. Ми 5 років лікуємось і 4 рецидиви, то як далі ще дитину мучити, Анюта так хоче якнайшвидше одужати, дитина проводить життя у лікарняних стінах, лікування в Україні для Анічкі хіба тільки хіміотерапія, яка з часом просто знесилить організм дитини, і це призведе до летального випадку. Єдиний шанс на одужання - це лікування за кордоном, і лікарі клініки в Туреччині чекають там Анічку уже через місяць", - розповідає мама дівчинки.

Клініка виставила рахунок у понад 250 тисяч доларів і родина мріє їх зібрати, щоб врятувати дитину. "Будь ласка, почуйте мій крик душі, мами, яка просто просить врятувати донечку!!!" - благає жінка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7574 0312 2189 Приймич Леся Орестівна

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