Артемко зовсім не чує і втрачає шанс на відновлення, але слухові апарати можуть це виправити

Дитину також очікують посилені реабілітації через діагноз ДЦП.

Артемко Лубинець народився дуже передчасно, лише на 28 тижні, у березні 2020 року, а таким чином це потягнуло ризики для його життя. За здоров’я малюка боролися лікарі реанімації, але налаштували маму на найгірше. Та малюк показав, що він справжній борець і зрештою загроза для життя зникла.

«Я ніколи не забуду день, коли Артема перевели в палату у відділенні патології, і ми вже були разом, і мені дозволили бути з ним. Нарешті я взяла сина тихенько і акуратно на ручки, і притиснув до себе, так як ми були на апараті штучного дихання, був також зонд, (їсти самостійно він не міг), це був один з неймовірних днів життя», - згадує мама Артемка.

Подальше життя жінки і малюка перетворилось на боротьбу за щасливе майбутнє. «Щойно Тьомка навчився сам дихати, їсти, і набрав вагу 2500, нас виписали додому. На той момент я і подумати не могла, скільки довелося всього пройти нам з сином за 3 місяці в Сумах на виходжуванні, і це ще не все!!! Наслідки передчасних пологів одразу дали про себе знати: почалися нескінченні поїздки до лікарні, ми спостерігали ретинопатію очей, потім у нас діагностували 2 кісти в голові величезних розмірів - зараз їхній об'єм аж 230 міліметрів, в результаті діагноз ДЦП», - розповідає мама хлопчика.

Малюк у свої півтора рочки досі самостійно не сидить, не плазує, погано утримує голову. І як з’ясувалось нещодавно, отримати ці всі навики дитині буде значно складніше, адже він не чує.

«Як грім серед ясного неба знову ми почули ще страшний діагноз – глухота. Праве вушко – 3 ступінь, ліве – 4 ступінь, нам сказали час, дуже мало залишилося, потрібно терміново придбати слухові апарати. Вартість одного – 80 тис гривень, а нам потрібно 2. Для нас ця сума непідйомна, без допомоги небайдужих людей нам не впоратися. Прошу, благаю, дайте шанс Артемкові чути світ», - просить мама малюка.

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ЛУБИНЕЦЬ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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