Артурчику потрібна підтримка небайдужих, щоб змінити його майбутнє

Дитина мусить проходити реабілітацію, адже ще під час народження отримала серйозні травми.

Артемко Ловіцький народився передчасно на 35 тижні вагітності в тяжкому стані. Це потягло за собою низку важких наслідків - за рахунок незрілості дихальних шляхів, почалася гіпоксично ішемічне ураження ЦНС, анемія, а ще був абсцес в лівій тім'яній частині мозку.

Лікарі зробили все можливе, щоб мінімізувати вплив цього на здоров’я малюка, але минути безслідно такі події не могли. “Проводилося медикаментозне лікування і відділенні недоношених в ОХМАТДИТ цілих 3 місяців. На сьогоднішній день сину 4 роки. Він має інвалідність, ДЦП, спастичний тетрапарез. Структурна епілепсія”, - розповідає мама хлопчика.

Вона вирішила боротися з наслідками впливу хвороби, намагається дати дитині необхідне лікування. Так від епілепсії Артему підібрали ліки аж із за кордону. А це дало можливість проходити йому реабілітацію, щоб зменшити прояви ДЦП. “Син навчився вже ходити біля опори з допомогою. Почав розуміти мову звернену. Лікарі та реабілітологи дають гарні шанси для мого сина завдяки постійним курсам реабілітації”, - розповідає жінка.

Мама б і рада проходити з сином такі заняття, та ось фінансово сама не витягує, саме тому зважилась просити допомоги у незнайомих людей.

“Я сина виховую сама, дуже тяжке фінансове становище. Ми отримуємо пенсію на дитину, але тих коштів не вистачає нам навіть на ліки, бо ліки купуємо проти епілепсії за кордоном, вони не зареєстровані в Україні. Батько дитини не бере участь у вихованні та лікуванні сина від народження. Буду вдячна вам за допомогу зібрати кошти на реабілітацію для сина. Ми дуже потребуємо вашої допомоги”, - просить мама Артемка.

Наступний курс для дитини призначений вже на вересень, а коштує він непідйомні для мами хлопчика 32 000 гривень.

Реквізити для допомоги:

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