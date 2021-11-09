Аварія змінила життя 26-річної Юлії, і їй знову доводиться вчитись жити

Аварія змінила життя 26-річної Юлії, і їй знову доводиться вчитись жити

Дівчинка проходить потрібно реабілітацію, яка дає дуже хороші результати.

Життя Юлії Ільницької цілком змінила автомобільна аварія, яка змушує зараз молоду жінку знову вчитися жити.

«9 серпня 2021 року дочка їхала автомобілем до Києва і потрапила в автомобільну аварію. Переломи хребців, забій спинного мозку, множинні переломи кісток обличчя, забій головного мозку, забій лівої легені, перелом лівої руки - це не весь перелік наслідків страшної аварії. Юля потрапила до лікарні міста Києва, де їй було проведено операції на хребті і руці. Але, на жаль, бажаного результату вони не принесли. Юля тільки трохи почала рухати рукою, але не відчуває нижньої частини тіла: таза і ніг», - розповідає батько молодої жінки.

Тож подальша доля Юлі була вже в руках реабіліатологів. Тому родина попросила допомоги у рідних і друзів, щоб доправити Юлії до кваліфікованих спеціалістів. Кількатижневі заняття дали небачений результат.

«Кожного дня з Юлею займаються реабілітологи, масажист, психолог, логопед, а також вона відвідує малювання. Отож, за три тижні перебування там, вже є помітні зміни. Юля пробує самостійно тримати голову, підіймає дві руки вгору, їсть без допомоги мами, виконує багато різних фізичних навантажень, хоч це все дуже важко, проте, бажання стати на ноги переборює всі труднощі. Вкотре переконуюсь, наскільки вона сильна і тримається з усіх сил аби далі жити повноцінним життям», - розповідають друзі.

Тож така допомога для Юлії найбільш дієва, але і коштує вона вкрай дорого, кожен день перебування у клініці коштує майже 6 тисяч гривень. Родина витратила всі кошти, які були. Навіть думають змінювати реабілітаційний центр, але це ставить під питання відновлення Юлії, тому вони наважились просити допомоги небайдужих людей.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7451 0072 2377 Ільницький Андрій

5168 7574 2035 2082 Ільницька Алла

(євро) 5168 7451 0072 1635

(долар) 5168 7451 0012 2054

Ільницький Андрій

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