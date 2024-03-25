Батькам Дмитрика потрібно зібрати понад 10 тисяч євро на термінову операцію дитині

Хлопчик народився з тяжкою патологією, яку потрібно винятково оперувати, щоб дати шанс дитині на повноцінне життя.

Дмитрик народився доношеним, жодне допологове обстеження не показувало, що дитина народиться з тяжкою патологією. Малюк з’явився з екстрофією сечового міхура, тобто міхур був розташований назовні.

Щоб виправити таку ваду, потрібна операція. Батьки знайшли можливість і повезли сина на її проведення до сербських спеціалістів, які мають чималий досвід у лікування саме проблем сечовивідної системи.

Вперше хлопчика прооперували, коли йому було три місяці, та це була лише перша частина операції із закриття стінки сечового міхура. Зараз Дмитрикові 2 роки і йому потрібне проведення наступного оперативного лікування.

“Тепер потрібно зробити 2-й етап операції з гіпоспадії та формувань тазових кісток і м'язових тканин. Дата операції – 15.05.2024 р. Прийшов рахунок на операцію – 12 500 євро. На жаль, ця сума непідйомна для нашої родини. Всі фонди, до яких ми звернулися, відмовили в допомозі. Зараз збираємо своїми силами, зібрали трохи більше тисячі євро, але збір уже зупинився. Дуже вас благаю про допомогу моєму синочкові”, – просить мама малюка.

Реквізити для допомоги:

5168 7451 3804 7102 – ПриватБанк, Ванжула Аліна Вікторівна

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