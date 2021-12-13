Батьки Микити просять допомогти зібрати кошти на реабілітацію сина

Що три місяці потрібно збирати десятки тисяч гривень.

Микита Попов відрізняється від своїх 4-річних ровесників, дуже багато часу малюк проводить у лікарнях і реабілітаційних центрах.

У нього вроджена мікроцефалія, спастичний тетрапарез, затримка мовного і психомоторного розвитку, в результаті хромосомної паталогії (перебудова 22 хромосоми).

«Лікарі вважають, що такий діагноз - причина асфіксії у дитини під час народження. Микиті зараз 4 роки, він вміє добре сидіти, встає і сідає біля опори, повзає, ходить біля опори. Але дитина мовчить і не дуже добре розуміє звернену мову. Дуже хочеться потрапити на дорогу комплексну реабілітацію, після якої у Микити позитивна динаміка. Дуже вас просимо допомогти нам - вартість такої реабілітації 30000 - 35000 грн. Нам не до снаги оплатити її самостійно», - каже мама Микити.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 4991 4174 2690 Попова Олена