Богданчику потрібна операція, яка радикально змінить його життя

9-річний Благой Богдан через передчасне народження отримав низку діагнозів, з якими доведеться йому боротися все життя.

Малюк не дихав, коли з’явився на світ з вагою лише у 1250 грамів. Його одразу доправили до реанімації, де почалася боротьба за його життя. “Мого хлопчика підключили до апарату штучної вентиляції легень. Я плакала, постійно плакала. В мене народився син, але я не можу поділитися ні з ким радістю, бо не знаю, що буде далі. Я боюся. Часи відвідування — 2 рази на день. Я приходила і стояла над ним, повторюючи слова: «Живи, тільки живи!»”, - розповідає про свої спогади мама Богдана Руслана.

Вмовляння мами ніби були почуті дитиною, зі своїми негараздами, але малюк почав дихати сам вже на п’ятий день життя, проте з лікарні його змогли виписати ще за півтори місяці. “Ми разом лежали в палаті інтенсивної терапії, я вчилася доглядати такого маленького хлопчика вагою 1250 г. Через півтора місяця нас виписали, і у вазі 2000 г. Боня вперше побачив свій дім”, - пригадує Руслана.

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Та це були лише чи не перші випробування, які випали на долю малюка і його батьків. Вже за рік У Богдана констатують діагноз ДЦП. “Лікарі сказали, що він не будете ні ходити, ні стояти та взагалі лежатиме, як овоч. Що ми молоді батьки і можемо народити іншу, здорову дитину, а цього краще б здати в спец інтернат. На той час я вже була сильною і казала, що ніколи не здамся, що мій син буде жити нормальним життям і досягне дуже багато”, - каже Руслана.

Відтоді з дитиною часто займались і це давало свої результати. “Ми почали різні види реабілітації: масаж, ЛФК, іпотерапія, дельфінотерапія, гідромасаж, лікувальні грязі, басейн. Все це допомогло Богдану розвиватися і стати сильним! Але багато результату забирає його спастика. Мʼязи ніг перебувають у постійному тонусі”, - розповідає мама про висновки медиків.

Змінити ситуацію може операція - селективно дорсальна ризотомія. Окрім того знадобиться ортопедична операція, щоб вирівняти ліву ніжку та опустити її на пʼятку.

Родина зважилась на операцію аж у США у лікаря, який вже понад 30 років проводить такі оперативні втручання. Більшу суму з потрібних 50 тисяч доларів родина вже зібрали, а це понад 36 тисяч. До того ж потрібні кошти і на переліт і на проживання в США. “Мені вже тяжко піднімати Богдана, коли саджу в коляску чи на ліжко, чи коли допомагаю йому прийняти ванну. Він росте і час йде проти нього. Без цієї операції мʼязи ніг почнуть процес атрофії і ми вже не матимемо змоги на повноцінне життя без інвалідної коляски”, - переконує мама.

Операція призначена вже на кінець травня, тож часу на збір решти суми обмаль. Рідні дитини благають за можливості допомогти.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149499120930167

Монобанк 4441114400817977

PayPal blagaya.ruslana@gmail.com