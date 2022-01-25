Братики-двійнята Влад і Артем поділили на двох діагноз СМА: їм обом потрібен найдорожчий укол у світі

Братики-двійнята Влад і Артем поділили на двох діагноз СМА: їм обом потрібен найдорожчий укол у світі

Батьки у відчаї, бо ж не можуть назбирати понад 4,5 мільйони доларів.

Двічі по два мільйони 300 тисяч доларів - саме стільки треба зібрати родині Пукало з Хмельниччини на два рятівні уколи для їхніх дітей. У їх синів-двійнят - Владислава та Артема, яким рік і шість місяців - діагностували спинально-м’язову атрофію.

Коли малюкам було по три місяці в них з’явився тремор. Лікарі заспокоювали, а вже у віці пів року батьки помітили деформацію грудної клітки. «І це ми вже сьогодні знаємо, що це був перший прояв хвороби», - каже мама хлопчиків Алла.

Лікарі почали шукати діагноз. «Ми просто здали аналіз для того, щоб викреслити хворобу СМА зі списка», - додає жінка.

День, коли прийшли результати Алла пам’ятає досі. «Я зайшла подивитися аналіз. Сказати, що я була в шоці – це нічого не сказати. Я не пам’ятаю, як я бігла додому, я прибігла і впала тут в коридорі, і кричала. Мама злякалася. Мої перші емоції – це все», - зі сльозами розповідає мама двійнят.

Таких дітей в Україні близько двохсот двадцяти. Якщо в батька та матері є поламання в одному з генів - двадцять п'ять відсотків вірогідності, що в них народиться дитина зі спинально-м’язовою атрофією.

«В нашому випадку це якийсь джек-пот вийшов. Лікарів це також дивує», - розповідають батьки дітей.

У півторарічному віці хлопчики не ходять, а рухатися можуть лише перекочуючись по підлозі. «Немає навиків ніяких. Єдиний плюс великий в тому, що вони дихають самостійно – у нас поки що проблем немає», - додає Алла.

У світі існують три препарати для лікування СМА, в Україні - зареєстровано два з них. Лише з цьогО року МОЗ закупить частину цих препаратів за державні кошти. Але вони не виліковують, а тільки стримують прогресування хвороби. Зараз двійнята приймають сироп, на який сім’ї вдалося наскладати кошти та ще один флакон - отримати в подарунок від мами, яка теж лікує свою дитину від СМА. Цього сиропу, який треба приймати пожиттєво, вистачить до лютого. Грошей на наступну порцію вже немає.

Батьки збирають кошти на укол, який може полагодити "зламаний ген". Для родини завдання подвоюється, бо укол потрібен і Владиславу, і Артему. Але самостійно наскладати такі космічні кошти не зможуть. Тому просять про допомогу.

«Чоловік готовий нирку віддати, я теж готова, але ми все ще не назбираємо ті гроші… Не назбираємо. Ми готові на все», - твердить мама малюків.

Мама двійнят зі СМА благає допомогти зібрати кошти на рятівні уколи для малюків

«В усьому світі не найдеться такої родини, яка могла б зібрати ту суму без людей. І ми не розуміємо, чому той укол настільки дорогий, але він є дієвий. І нехай би ці чудові дітки його отримали і були щасливі!», - каже бабуся двійняток.

У хлопчиків є час до літа - десятого липня їм виповниться два роки. Виробник рекомендує зробити введення препарату доки дітям не виповнилося два роки.

Реквізити для допомоги:

МОНОБАНК

5375 4114 0895 1387

Пукало Алла (мама)



ПРИВАТ БАНК (гривня)

5168 7451 1680 2858

Пукало Олександр(тато)

IBAN

UA713052990262006400915670056



ПРИВАТ БАНК (гривня)

4149 4991 5091 6425

Пукало Алла (мама)

IBAN

UA493052990000026204697718333



ПРИВАТ БАНК (долар)

4149 4993 9469 6312

Пукало Олександр О. (тато)

IBAN

UA313052990262016400915670664

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

PUKALO OLEKSANDR



ПРИВАТ БАНК (євро)

5168 7574 1408 0038

Пукало Алла (мама)

IBAN

UA473052990000026201889533255

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

PUKALO ALLA