Братики Паша і Данилко дуже потребують коштовної реабілітації

Малюкам потрібна посилена реабілітація.

Братики-двійнята Паша і Данило народилися у травні 2018 року в Харківському перинатальному центрі. Малюки з’явились на світ передчасно, на 31 тижні, і тому навіть не змогли самостійно зробити свої перші подихи.

«Народилися мої синочки вагою 1300 кг, 18 днів провели в реанімації на ШВЛ. Обом поставили діагноз вада серця, але Паші терміново знадобилась операція, вада серця дуже впливала на легені, малюк не давав раду і не дихав, до того ж, було двобічне запалення, дуже багато слизу в легенях, потім був стаціонар. Майже 2 місяці малюки боролися за своє життя», - пригадує мама хлопчиків.

Лікарям і мамі вдалося виходити дітей за допомогою сильних ліків, антибіотиків і звичайно, це вплинуло на здоров’я дітей.

«Кожному з них необхідна реабілітація, яка потребує значних коштів. Мої синочки не розмовляють, у них затримка психомовного розвитку, один із синочків переніс ще одну операцію з урології, гіпосподії, другий етап перенесли через каронавірус, необхідно коригувати уретру. Також необхідні заняття з логопедом, психологом, плавання та іпотерапія, масаж, зараз працювати не можу. Дуже прошу допомогти і не залишатися байдужими, малюки - справжні борці, вони борються за своє життя кожен день. У сім'ї немає великих доходів, та й всі запаси вже вичерпані. Допоможіть моїм дітям», - просить мама малюків.

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Монобанк 5375411406812748 Дядик Анна Олександрівна