Братики Ваня і Даня можуть отримати повноцінне життя завдяки благодійній допомозі

Хлопчики потребують посиленого лікування

Двійнята Іван і Данило Дроздови народилися передчасно на 30 тижні вагітності. Тому малюки були маленькі і слабкі, їхній стан був важким - дихальна недостатність, на 7 день життя легенева кровотеча, переливання компонентів крові. Хлопчики були постійно на апараті штучної вентиляції легенів, пізніше дітей рятували трахеостомами.

"Маленькими кроками ми подолали трахеостоми. Хлопчики були деканульовані - зняті трубки: Іван - в листопаді 2016, а Данило - в серпні 2017 року. Але через тривале перебування на апаратах ШВЛ (6 місяців) також трахеостоми в горлечках, наші дітки втратили багато в розвитку. У двох синочків діагноз - спастичний тетрапарез, затримка психо-мовного і стато-кінетичного розвитку. Зараз кожні два-три місяці треба лягати на реабілітацію, між лікуванням треба проходити курси масажу і ЛФК", - розповідає мама хлопчиків.

Лікарі дають хороші прогнози, що за правильної і своєчасної реабілітації є великі шанси на одужання. Лікування тривале і дороге, та батьки не можуть самостійно оплатити лікування одразу двох малюків.

"Ніколи не думала, що мені доведеться просити допомоги у друзів і зовсім незнайомих людей на лікування своїх дітей, зважитися на це було непросто... Але ми як батьки повинні зробити все можливе і неможливе, щоб поставити їх на ніжки", - каже мама хлопчиків.

Реквізити для допомоги:

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Дроздова Наталія

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