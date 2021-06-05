Через хвороби 6-річній Євангеліні-Марії не можна виходити в холодну пору надвір – їй потрібна допомога

Родина зібрала лише третину необхідної суми на операцію.

6-річній Євангеліні-Марії потрібна допомога на лікування.

"Вона розуміє, що вона не така. Вона добре розуміє. Вона дуже контактна дитина. Дуже хоче спілкування, гратися з дітьми. А її не розуміють. На цьому тлі вже рік тому почалися проблеми, істерики", - розповідає мати дитини Галина Долішняк.

Євангеліна-Марія, або Маруся - як по-домашньому кличе її мати - дитина єдина і дуже бажана. Але народилася вона з чисельними вадами. За перших три місяці життя перенесла шість операцій.

"Моя дитина інтелектуально збережна. Але переживши багато операцій, наркозів, воно має свій відбиток на її психологічний стан. Крім того, 2,5 року вона мала сильні судоми, а кожна судома - це відмирання клітин мозку. Синдром дефіциту уваги, дитина гіперактивна, у неї затримка росту, розвитку. Це все наслідок пережитого", - каже мати.

До всього у дівчинки вроджена вада трахеї. Аби вона могла сама дихати, у горло їй вставили спеціальну трубочку.

"Ті ділянки, через які повинно проходити повітря, були повністю зарощені. Дитині поставили трахеостому. Це такий катетер, трубочка, через яку трахея з’єднана із зовнішним світом. Стороннє тіло, яке подразнює і шкіру, і слизову, і трахею", - розповідає завідувачка Коломийської міської дитячої поліклініки Наталія Рудницька.

Але оскільки Маруся дорослішає, вада все більше їй дошкуляє. Від жовтня до квітня дитина майже не виходить надвір.

"Нижче плюс 10 - дитина не може вийти на вулицю. Холодне повітря, відкриті легені, її одразу душить, спазмує. Так само влітку. Інгаляції, сонації, промивати, перев’язувати - вона не дає, забирає, відриває мої руки, не хоче уже цих процедур. Вона вже виросла з того, щоб так жити", - каже мати.

Забрати систему можна, лише зробивши пластику трахеї, кажуть медики.

"Можна пластику і відновити звичайний шлих дихання дитині. Вона зможе дихати, як всі звичайні люди", - говорить завідувачка Коломийської міської дитячої поліклініки.

Складну операцію, каже мати Марусі, кілька років тому вже намагалися зробити в Україні - безуспішно. Тож Галина почала шукати клініки за кордоном. Відгукнулися в Ізраїлі. Але виставили рахунок - майже 100 тисяч доларів. І Галина змушена просити допомоги. Адже її чоловік помер кілька років тому, а працювати вона не може через те, що постійно поруч з донькою. Виживають за рахунок соцдопомоги та підтримки рідних.

"Життя стало важке і жорстоке. Але посмішка дитини, коли вона лягає, обнімає. Вона дивиться тобі в очі і ти забуваєш все. Проживши те, що прожила я, я просто вірю у Бога, в людей. Я просто дуже сильно вірю, що у мене все вийде", - каже мати дівчинки.

Третину суми на операцію Галина вже зібрала. Решту треба знайти до серпня - саме на цей час їх чекають в Ізраїлі.

Картка "ПриватБанку": 5457082227681561

Отримувач: Долішняк Галина Миколаївна (мама)

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