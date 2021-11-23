Через недієву хіміотерапію Іванні призначили дороге лікування, яке може врятувати її життя

Лікування потрібно почати негайно, але таких коштів у родини немає.

Вже понад два роки Іванна Романюк із Хмельницької області живе в страху за своє життя, бо весь цей час триває лікування від Лімфоми Ходжкіна, яку їй діагностували у 19 років.

Та одразу почати лікування дівчині не змогли, адже хвороба уразила печінку, і хіміотерапія була б у її випадку смертельною. Тож лікарі мали спочатку підібрати правильне лікування, щоб відновити печінку, та цього не вдавалось допоки дівчина не звернулась до приватної клініки, де дослідження проводили за допомогою німецьких лабораторій.

Після встановленого діагнозу і стабілізації стану печінки почалося лікування онкології. «Було 6 курсів хіміотерапії (12 хіміотерапій). Білірубін став у норму і мій стан покращився. Після чого було 20 променевої терапії. Вірили і сподівались, що усе буде добре, але попри лікування збільшилось ураження кісткового мозку, нові утворення в легенях і на шиї», - розповідає Іванна.

Лікарі змінили стратегію лікування, але це також не допомогло. Хвороба не реагувала на хіміотерапію. Тож зараз лікарі радять лікування вже третє, яке має спрацювати, але воно дуже дороге.

«Лікування показало позитивну динаміку, в такому стані потрібно робити аутотрансплантацію кісткового мозку, бо якщо лімфома знов почне прогресувати, пересадку не зроблять. На жаль, її все ж таки скасували, бо печінка отримала сильне токсичне отруєння через хімії, знову розвинувся фіброз і супутні захворювання, в такому стані протипоказано робити пересадку, бо печінка відмовить. Зараз мені потрібно лікувати печінку, після чого отримати 8 циклів таргентної терапії з дорогим препаратом, який коштує за один флакон майже 100 000 гривень, таких флаконів потрібно 16. Часу дуже мало, бо хвороба прогресує і мені терміново потрібно розпочати лікування», - каже Іванна і просить допомогти.

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