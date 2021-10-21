Через війну на Сході Алінка не отримала вчасної медичної допомоги і тепер змушена долати наслідки цього

Дитині потрібна посилена реабілітація

Маленька Цибульник Алінка змушена відчувати на собі наслідки військових дій на Донбасі, адже через них дитина не отримала своєчасної медичної допомоги і тепер змушена боротись за своє здорове життя.

Дівчинці вже 5 років і історія її почалася з донецького міста Мар’янка. «Наша донечка - дитина, яку ми з радістю чекали! Вагітність у мене проходила добре, без ускладнень і загроз, пологи почалися вчасно (попри всі пережиті страхи). Коли вона народилася, радості не було меж. Перший місяць життя пройшов спокійно, Аліна добре набирала вагу і була здорова. Але в місяць - спонтанний крововилив в мозок, без встановлених лікарями причин. Через військових дій моєї донці не була надана вчасно медична помощь і в підсумку - два тижні реанімації в Краматорській обласній лікарні, у важкому стані, підключена до численних крапельниць, нескінченну кількість уколів, годували її через зонд», - розповідає мама крихітки.

Та цього виявилось замало, стабілізувати стан дитини змогли лише у Харкові, де провели операцію. «На скільки все буде складно в усіх відношеннях ми вже дізнались і відчували з кожним новим днем, місяцем, роком. Трагедія, яка сталася, не пройшла безслідно, Аліні поставили діагноз: органічне ураження ЦНС, важкий спастичний тетрапарез, з вираженою затримкою стато-моторного і психомовного розвитку в слідстві перенесеного крововиливу, гідроцефалія, часткова атрофія зорових нервів. Тому вона не розвивалася в призначені терміни, вона так і не сидить, не плазує, не цікавиться іграшками, не говорить, сама себе не обслуговує, і ще багато чого не може», - розповідає мама Алінки.

Змиритись із таким батьки не можуть, тож щоб подарувати дівчинці крихту самостійності в майбутньому, батьки не покладаючи рук займаються із дівчинкою і за першої ж нагоди везуть на реабілітацію до професійних фахівців, які допомагають досягнути нових результатів.

«Ми навчилися радіти кожному дню, руху, реакції, бажанням Алінки. Ми прагнемо до результативних занять. За ці п'ять років ми пройшли понад 20 реабілітацій і не злічити скільки обстежень. Завдяки нашій невтомній праці, роботі всіх фахівців і наполегливості Алінки, у неї є хороші просування. Вона хороша, весела дівчинка, навчилася утримувати голову, перевертатися, вона почала нас розуміти і вона просувається далі. Вона намагається підвестись, але повністю не може, так як слабка спинка. Це все божевільна праця. Ми щиро віримо, що вона все зможе, навчиться обслуговувати себе і піде, і це обов'язково станеться, хай трохи пізніше, оскільки Алінка дуже перспективна дівчинка і після кожного курсу реабілітації є позитивні результати. Тому ми просто не маю права залишити її на півдорозі до нормального життя», - переконує жінка.

Саме тому родина зважилася просити допомоги у добрих людей. Адже вартість лікування зі спеціалістами дуже висока і кожен курс через гроші опиняється під загрозою зриву. А цього допустити не можна.

«На жаль, я в повному розпачі, бо не можу забезпечити своїй дитині проведення реабілітації через постійні фінансові труднощі. Роботи немає. Зараз живемо тільки на соц.виплати. Тільки памперси і ліки купити - необхідно витратити половину нашого сімейного доходу. А будь-яка перерва в реабілітації означає «відкат» до безпорадності. Тому прошу Вас звернути увагу на наше прохання, щоб не втрачати дорогоцінний час, тому що сенс від лікування є тільки зараз, поки організм Алинки в стадії розвитку. Дива трапляються там, де в них вірять! Я, як любляча мати, молю Вас допоможіть нам зібрати гроші на реабілітацію», - просить жінка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 5168 7422 4279 9322 Цибульник Олена Сергіївна

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