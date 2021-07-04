Даніель втікав з родиною від війни, втратив від раку маму і сам змушений долати онкологію

Доля 10-річного хлопчика підготувала йому вкрай багато неприємностей.

Останні роки життя родини Андросових мали настільки багато важких випробувань, що їм хочеться прокричати "Досить!". Та поки важкі часи тривають і рідні вже не справляються самостійно, тому просять про підтримку добрих людей, які відгукнуться на їхнє прохання.

«Наша сім'я в прямому сенсі слова втекла від війни. Наш будинок розірвало від ворожої міни, коли штурмували Донецький аеропорт. Ми приїхали під Київ, було дуже важко, бо ми були не місцеві. Згодом все стало налагоджуватися, але щастя було недовгим. В один день мій брат Даніель прийшов зі школи і почав скаржитися на біль в ніжці, ми повезли його до лікарні і нам сказали, що у нього перелом, поклали гіпс і відправили додому, але з часом ставало тільки гірше. Ми повезли його до іншої лікарні на консультацію, де зробивши повторний рентген, нам повідомили що є підозра на пухлину», - розповідає 19-річний брат хлопчика Антон.

На жаль, такий діагноз підтвердився, до того ж стало відомо, що новоутворення злоякісне і попереду у хлопчика тривале і виснажливе лікування. «В Національному інститут раку поставили діагноз остеогенна саркома G3 у верхній третині лівої великогомілкової кістки 15.12.2020, на той момент моєму братові було всього лише 9 років. Зараз ми пройшли 6 блоків передопераційної хіміотерапії, але лікування не дуже допомогло, довелося разом з пухлиною ампутувати ніжку», - додає Антон.

До всього цього у мами хлопчиків теж діагностували онкологію, та жінка розуміла, що лікування двох родина не потягне, тож відмовилась від лікування, щоб коштів вистачило на порятунок життя Даніеля. «Вона відмовилася лікується так як не могла залишити брата одного, та й коштів на дороге лікування не було, всі фінанси йшли на лікування Даніеля. Мама померла 3 місяці тому, ми з сестрою залишилися наглядати за братами. Зараз я лежу в лікарні з братом», - розповідає Антон.

Родині зараз важко навіть забезпечувати себе найнеобхіднішим, на лікування коштів бракує взагалі. Їм взялися допомогти волонтери, та і цього замало. Випробувань занадто багато.

«Даніелю залишилося 8 блоків хіміотерапій, якщо на контрольному КТ все буде добре. Я змушений просити фінансової допомоги у людей на лікування брата, їжу і оплату житла. Даніель дуже слабкий після операції і йому потрібна зараз інвалідний візок на якийсь час, у нас немає можливості його купити. Велике прохання в фінансовій підтримці мого брата, допоможіть нам пройти блоки хіміотерапій. Вартість оного блоку - близько 25000 грн, тобто в цілому для порятунку життя Даніеля потрібно 200000 грн. Сподіваюся, що знайдуться такі люди, яким буде небайдужа доля брата», - сподівається Антон.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7554 5335 4207

АНДРОСОВ АНТОН ІГОРОВИЧ

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