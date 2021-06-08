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Денис вимушений просити про фінансову допомогу, щоб побороти смертельну недугу

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Денис вимушений просити про фінансову допомогу, щоб побороти смертельну недугу

На лікування потрібно понад 800 тисяч гривень.

Денис Матвієнко був шокований, коли взимку цього року дізнався від лікарів, що має рак шкіри, який вже встиг дати метастази навіть в мозок.

Лікарі були одноголосні, що шанс на життя може подарували лише новітнє лікування таргетною терапією, яке має тривати щонайменше рік і безперервно.

Родині Дениса вдалося своїми силами назбирати кошти на перші три місяці лікування і, як свідчать дослідження, воно діє. Розмір метастаз у мозку зменшився, хвороба відступає, а значить терапію потрібно обов’язково продовжувати. Але є одна із найголовніших умов – кошти на препарати, їх зовсім не залишилось.

 «Потрібно ще близько 810 000 гривень на продовження лікування, яке не можна припиняти, тому що пухлини в головному мозку і печінки продовжать розростатись, а це призведе до смерті. Я звертаюся до вас, бо ви - моя остання надія на порятунок», - каже Денис.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4731219611850250

МАТВІЄНКО ДЕНИС ІВАНОВИЧ