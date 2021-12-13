Десятки тисяч гривень потрібно на постійні курси реабілітації для Даміра

Родина хлопчика намагається позбавити дитину наслідків діагнозу ДЦП.

У мами Даміра під час його виношування проявився синдром, за якого організм жінки не здатен адаптуватись до вагітності. Тож малюк народився дуже передчасно – лише на 30 тижні і це потягнуло за собою важкі наслідки – почалися проблеми з легенями.

«У реанімації переніс двосторонню пневмонію, на 10 день життя у Дамірки виявили перивентрикулярну лейкомаляцію (форма ураження білої речовини півкуль головного мозку у дітей ), що призвела до діагнозу ДЦП, подвійна геміплегія», – розповідає мама хлопчика.

Сім'я намагається займатись, щоб зменшити наслідки діагнозу, і це дає свої позитивні результати. «Ми постійно проходимо курси реабілітації, масаж, ЛФК, заняття з логопедом, дефектологом, психологом і багатьма іншими фахівцями. Спостерігається позитивна динаміка. Але через сильну спастичність реабілітація нам необхідна постоянно. Нам необхідно десятки тисяч гривень на курси реабілітації», – розповідає мама хлопчика і просить про допомогу у небайдужих людей.

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Пазій Марина Станіславівна