Діанці потрібна операція на хребті, щоб виправити важку деформацію

На операцію потрібно майже 300 тисяч гривень.

14-річна Діанка все своє життя просиділа у інвалідному візочку через діагноз ДЦП, який сковував її тіло і не давав можливості навчитись самостійно ходити. Роки сидіння дуже позначились на хребцях дівчинки, які почали деформуватись і зараз вісь хребта подекуди має відхилення від 21 до 92 градусів.

Лікарі констатують, що жодним чином таку сильну деформацію змінити не можна окрім як оперативного втручання, під час якого дитині будуть виправляти скривлені хребці за допомогою спеціальної конструкції.

«Перед операцією її очікує ще розтяжка хребта, а після того операція, будуть ставити пластини, щоб зафіксувати хребет. Діана гарна, розумна дитина, але через деформацію спини їй важко сидіти і якщо її зараз не виправити, то почнуться проблеми з внутрішніми органами так як деформується і грудна клітка», - розповідає мама Діанки.

Таку операцію можуть провести фахівці в столиці, але ось закупити все необхідне для неї родині Діанки доведеться самостійно. На це потрібно майже 300 тисяч гривень.

Жінка дуже сподівається, що історія її доньки не залишиться непоміченою і знайдуться чуйні люди, які допоможуть зібрати таку величезну для її родини суму на лікування доньки.

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ГОРБАЛЬ ЛІЛІЯ АНДРІЇВНА

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