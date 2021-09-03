Дівчинка із ангельським ім’ям потребує допомоги чуйних людей

Ангелінка бореться за своє життя.

Будь-яка допомога буде безцінна для Ангеліни Олійник, яка зараз проходить лікування, щоб здолати саркому Юінга правої тазової кістки.

Хвороба у дівчинки проявилась швидко і раптово із сильного болю в нозі навесні цього року. «Звернулися до невропатолога, зробили КТ поперекового відділу хребта. Виявили зміщення хребців і протузію, і призначили уколи і таблетки. Болі трішки втихли, а потім знову появилися ще сильніші. Порадили поїхати у Вінницю в реабілітаційні центри. Після трьох занять в дитини піднялася висока температура. І ми, батьки, забили на сполох, зрозуміли, що щось не так», - пригадує із жахом мама дитини.

Тоді був терміново проведений загальний аналіз крові, який показав, що швидкість осідання еритроцитів була перевищена в 5 разів, тож дитину скерували на подальше дослідження. Чергове КТ показало новоутворення на тазовій кістці. Звернення до Національного інституту раку підтвердило злоякісність пухлини.

«Від липня розпочали лікування у відділенні дитячої онкології у Національному інститутi раку. Вже пройшли два блоки хіміотерапії, піднімаємо аналізи і готуємося до третього блоку. На початку лікування нас очікує 6 хімій», - додає жінка.

Зараз з’явилось нове випробування - дівчинці потрібні донори крові, яких доводиться шукати серед мешканців Києва. Дівчинці потрібна ІІІ група крові незалежно від резусу.

Родина дуже боїться за життя Ангелінки і хоче отримати змогу провести операцію і подальшу реабілітацію у закордонній клініці. Та розуміють, що фінансове навантаження, яке ляже на родину, буде непосильне для них самих. Тож розраховують на відгук від добрих людей.

«Саркома Юїнга - дуже підступна і важковиліковна форма раку. Тому госпіталі шукаємо, які спеціалізуються саме на цьому типі раку і мають гарну статистику. Просимо допомоги у всіх небайдужих людей у збиранні коштів для подальшого проходження лікування, яке коштує великих грошей, і сім'я дівчинки матеріально виснажена», - запевняє мама Ангеліни.

РЕКВІЗИТИ АНГЕЛІНИ:

ПриватБанк

5169 3600 1080 2498 ГРН

Монобанк

5375 4115 0195 2274

Олійник Людмила Миколаївна (мама)

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