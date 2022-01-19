До 100 тисяч доларів потрібно зібрати родині Артемчика, щоб врятувати дитині життя

До 100 тисяч доларів потрібно зібрати родині Артемчика, щоб врятувати дитині життя

Дитину лікують в Туреччині, де клініки виставляють рахунки в десятки тисяч доларів.

Артем Ткач незадовго до нового року опинився в турецькій лікарні, де йому мають допомогти здолати важке захворювання крові.

«Ми почали лікування ще від 2017 року і тоді в нас був діагноз: тромбоцитопенічна пурпура, яку ми довго лікували, а коли стан дитини стабілізовували, нас відпускали додому. У зв'язку з ковідом ми проходили контроль за місцем проживання. А восени 2021 року дитина перехворіла на COVID і згодом почала жалітися, що болить ліва ніжка, ми знову по лікарнях. Знову довге лікування, але не долікувавши ніжку і з температурою нас виписали з лікарні і сказали, що у нас погані аналізи крові», - розповідає мама дитини.

З розумінням важкості ситуації батьки звернулись до лікарів в області, там призначили додаткові обстеження, які показали, що потрібні вже фахівці із столиці.

«Почалися пункція за пункцією, трепан-біопсія, багато різних колб з кров'ю, які відправляли до лабораторій, крапали ліки від тромбоцитів. Тижнями чекаючи результату ми були в лікарні в Чернівцях, і десь у перших числах грудня нам повідомили точний діагноз - мієлодиспластичний синдром RAEBІІ, який потребує пересадки кісткового мозку», - розповідає мама хлопчика.

Батьки вирішили, що хочуть проводити її поза межами України і зв’язалися із клініками в Туреччині. Вже за кілька днів, маючи на руках лише кошти на перший час, вони прибули до лікарі в Анталії.

«20.12.21 нам призначають перше медикаментозне лікування, і призначають ще пункцію з клубової кістки, додаткові обстеження крові. Через 4 дня дізнаємося, що окрім нашого діагнозу, маємо ще гепатит С. Лікарі говорять, що поки не пролікуємо гепатит і не стабілізуємо стан, про пересадку не йдеться, а це означає, що ми з кожним днем втрачаємо шанс на життя», - говорить мама.

⛔⛔НОВИНИ⛔⛔ Сьогодні знову на контролі показників крові. Між вливанням тромбоцитарної маси і контрольними показниками... Опубліковано Русланою Куташ Понеділок, 17 січня 2022 р.

Але опускати рук зараз вони не можуть собі дозволити. Тож терміново почали лікування. Кошти, які були із собою зменшуються на тисячі доларів одразу. Але лікування лише розпочалася, сама трансплантація від неродинного донора буде коштувати в Туреччині до 100 тисяч доларів. Родина у відчаї і просить допомогти зі збиранням.

Реквізити для допомоги:

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