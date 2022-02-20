До Крістіни вже втретє повертається онкологія, жінка просить про допомогу

Щомісячно на ліки потрібно до 40 тисяч гривень.

Колодка Крістіна у свої 34 роки вже не одноразово чула від лікарів, що її життя під загрозу ставить онкологія. Жінка долає вже третій рецидив.

"Рак молочної залози... про це важко говорити, але зараз моя сім'я просто не справляється сама. Про хворобу знали тільки найближчі мені люди. Я не хотіла, щоб мене жаліли. "У вас рак", - від лікарів я почула у лютому 2018 році, коли мені було 30 років, а моїй донечці 2 роки. Пройшла операцію, опромінення, пила таблетки, все було добре, але через рік, в січні 2019 р. почалися болі в спині та нозі, пройшла МРТ - пухлина у хресті та метастази у кістках. Хвороба повернулася», - розповідає свою історію Крістіна.

Нове лікування з опроміненням, капельницями, біофосфонаамии для кісток і пигульками тривало до липня 2020 року, а тоді лікарі виявили, що таке лікування не допомагає, з’явились нові метастази в печінку. Тож лікування довелося змінювати і цього разу воно ставало все агресивніше і дорожче.

«Пройшла 6 курсів хіміотерапії і була позитивна динаміка пів року. І ось знову нові осередки, пройшла ще 7 курсів хімії - спалили вени, поставила порт систему і наприкінці грудня 2021 року дізналася, що результату немає, метастази в кількості збільшуються. У мене залишився один шанс на життя - це дороговартістна гормонотерапія – пігулки, які коштують 40 000 грн на місяць», - розповідає жінка.

Зараз за допомогою рідних і друзів Крістіна розпочала третій курс лікування препаратом, як показують дослідження, метастази стабілізувались і нових немає, тож лікування діє, і його не можна зупиняти. Крістіна розуміє, що фінансово допомога від близьких людей стає все менше, ресурси закінчуються і в них. Тож зараз жінка наважилась просити підтримки зовсім незнайомих їй людей.

«Без вашої допомоги мені не впоратися», - каже жінка.

Реквізити для допомоги:

Приват банк: 5457 0822 7659 5316

Ощадбанк: 5167 4901 7227 9540

Колодка Крістіна