Допомога тисяч українців подарувала Вові здорове майбутнє

Українці після виходу сюжету про допомогу Вові зібрали кошти, а проєкт "Здійсни мрію" відправив хлопчика на омріяну операцію.

Історія 8-річного Вови Петухова із Миколаївщини зворушила чимало людей, які, об’єднавшись, врятували майбутнє малюку.

У вересні ТСН розповідала про хлопчика, якому збирали кошти на унікальний електростимулятор, саме він мав припинити у дитини постійні епілептичні напади після перенесеного енцефаліту.

Через них малюк перестав говорити, реагувати на інших і у нього стався відкат у розвитку. Батьки із лікарями спробували чимало методів лікування, але нічого не діяло, тож лише вживлення у грудну клітку стимулятора, могло виправити ситуацію.

За лічені тижні після сюжету ТСН потрібні 48 тисяч євро на прилад були зібрані. Щоб допомогти дитині, долучилася і команда проєкту "Здійсни мрію" телеканалу "1+1". Щойно вони дізнались, що Вова може вже вирушати на лікування, вирішили подарувати родині безкоштовні квитки на всі перельоти до Іспанії, де і мала відбутись така омріяна операція. Це стало можливо завдяки співпраці з програмою "Під крилом", де усі пасажири Fly UIA можуть пожертвувати свої накопичені милі на авіаквитки, для дітей, які потребують лікування за кордоном.

Допомога ТСН: 8-річному Вові вдалося зібрати кошти на унікальний електростимулятор

У жовтні стимулятор успішно встановили у Барселоні і за два місяці він прижився у тілі хлопчика. На останні налаштування приладу малюк вирушив кілька днів тому.

"Стимулятор надає імпульс на нерв, який може дезактивувати всі точки епілепсії головного мозку. Якщо нам вдасться зменшити кількість нападів, тоді Вова зможе почати реабілітацію. Я даю 70% шансу, що ситуація поліпшиться", - твердить іспанський лікар Вови.

Вже після прильоту із Барселони Вову з батьками зустрічає куратор проєкту "Здійсни мрію", ведуча ТСН Лідія Таран. Вова спокійний та уважний, адже від часу ввімкнення стимулятора в нього поки не було жодного нападу.

"Вчора спав, що аж похрапував. Тепер інше життя почнеться", - каже мама хлопчика.

Попереду у Вови довгий шлях реабілітації, але батьки щасливі та вже впевнені у результаті. Іще раз дякують кожному, хто допоміг, аби їхня мрія - про здорового сина - стала реальністю.

"Всім українцям дякуємо, що допомогли нам у цій поїздці, зі збором коштів. І ми дуже надіємося, що через деякий час Вова сам зможе всім подякувати", - каже мама дитини.