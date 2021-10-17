Мама Даміра просить допомогти їй зібрати кошти на оплату реабілітації сина

Кожна реабілітація коштує понад 20 тисяч гривень.

Мама Уразова Даміра виховує його сама, до того ж він має вади зі здоров'ям, які потрібно виправляти постійними реабілітаціями, а це дуже дорого.

«У червні 2016 року народився мій син Дамір, у нього низка діагнозів: фіброз скловидного тіла, відшарування сітківки, ураження слухового та зорового нервів, ураження ЦНС та мозочка, внутрішньомозковий крововилив, затримка розвитку... Почувши про це все батько дитини пішов і ці роки майже не допомагає", - розповідає мама Даміра Наталія.

Жінці допомагала її мама, але нещодавно вона померла від онкології. Тепер надія у Наталії лише на допомогу небайдужих людей.

«Дякуючи Богу та регулярним заняттям мій син зараз вже може чути, ходити за руку, намагається розмовляти! Але так само не може бачити. Нажаль, зараз повернути зір неможливо. Щоб він міг далі розвиватися, вчитися ходити та розмовляти - необхідні постійні заняття. Ми обрали 2 реабілітаційні центри, в яких результат досягається найкраще», - розповідає Наталія і просить підтримати їх з сином фінансово.

Реквізити для допомоги:



Монобанк 4441 1144 4597 4098 Tereschenko Nataliya Petrovna

Приватбанк 4149 6293 8527 4469 Терещенко Н.П.

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