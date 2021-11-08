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Допоможіть Ганнусі вдруге здолати смертельну недугу, дівчинка потребує трансплантації кісткового мозку

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Допоможіть Ганнусі вдруге здолати смертельну недугу, дівчинка потребує трансплантації кісткового мозку

Родина вже продала квартиру в Харкові, а нині – продає автівку і гараж.

210 тисяч доларів необхідно зібрати родині з Харкова, щоб оплатити трансплантацію кісткового мозку чотирирічній донці Ганні Постольник. Дівчинка пройшла довге лікування, вийшла в ремісію, але менше ніж за рік – стався рецидив.

Мати Уляна разом із донькою лежить уже майже місяць лежить у білоруській лікарні, де 4-річна Ганнуся проходить хіміотерапію.

Жінка згадує, як вони довго намагалися встановити діагноз.

"Ми десь рік ходили по лікарях. Все почалось з того, що дитина почала кульгати трошки. І це зростало", - розповідає вона.

Із клініки, куди вони прийшли, помилково лікувати ревматоїдний артрит їх направили до гематолога.

"Відправили на аналіз на лейкоз. Були виявлені бласти - так звані ракові клітини", - говорить жінка.

Для лікування обрали клініку в Білорусі, де дівчинка ще рік тому пройшла курс терапії та одужала, але менш ніж за рік стався рецидив. Попереду - імунотерапія та трансплантація кісткового мозку. На це потрібно двісті десять тисяч доларів. Під час першого лікування родина не просила про допомогу, але зараз кажуть – їм не впоратися. Уже зібрали вісімдесят відсотків від потрібної суми - залишилось останні двадцять.

"Ми продали квартиру, яка в нас була. Але зараз ця сума в 5 разів більше за ту, яка була. У нас немає таких коштів. Це єдиний спосіб, яким ми зможемо зібрати потрібні нам на лікування кошти. Зараз вже буде надія на просто небайдужих, сторонніх, добрих людей", - говорить жінка.

Шанс на одужання дитини - трансплантація. Лікар розповідає – головне вчасно її зробити.

"Якщо це захворювання не лікувати – це смерть. У сучасному світі навчилися лікувати це захворювання. Гострий лейкоз лікується, саме, як у Ані, це лейкобластний – це 90% виживання", - пояснює лікарка-гематологиня Олена Левшукова-Кристал.

Нині тестують 15-річну сестру дівчинки. Родина сподівається, що можливо вона зможе стати рідним донором, а поки ж – просить допомогти їм зібрати суму, якої бракує на порятунок  їхньої молодшої донечки. 

Реквізити для допомоги:

MONOBANK 4441 1144 6387 8478 Постольник Микола В'ячеславович

ПриватБанк (гривна) 4149 6293 5207 4785 Постольник Микола В'ячеславович

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