Допоможіть родині Богданчика здійснити заповітну мрію, щоб їхній син зміг самостійно ходити

Хлопчик вже майже досягнув мети, але потрібно ще трошки зусиль і коштів, щоб продовжити реабілітації.

Родина Панова Богдана вимушена просити фінансової допомоги у небайдужих людей, щоб дати дитині необхідну реабілітацію, яка подарує дитині повноцінне майбутнє. Бо зараз воно під питанням через діагноз малюка.

Богданчик народився цілком здоровим і розвивався згідно норм, пригадує мама. Аж допоки, у віці одного року, не захворів.

«До року ми жили щасливо та насолоджувалися новим досвідом батьківства. Нічого не віщувало лиха і лікарі не помічали відхилень від норми. Богдан навчився тримати голову, перевертатись, потім повзати і сидіти, вставав і ходив біля опори. У рік після легкої застуди ми почали помічати, що він ослаб, став гірше сидіти. Ми забили на сполох і з цього моменту почався наш довгий шлях пошуку діагнозу та розуміння, що з нашою дитиною. Кращі невропотологи міста, інфекціоністи, генетики, 2 рази МРТ, електронейроміографію, всілякі аналізи (віруси, гормони, вітаміни, амінокислоти та інше). Тим часом дитина за місяць перестала сидіти з рівною спинкою і почала вставати біля опори підтягуючись за рахунок ручок, але ми всі сподівалися, що ось ось і піде. Але в результаті в 1,9 року невтішний діагноз ДЦП, який прибрав землю з-під ніг і змінив всі фарби життя», - розповідає жінка.

Батькам довелося зібратись і почати лікування сина, щоб не втратити часу, який критично важливий у реабілітації дітей із таким діагнозом.

«Зараз нашому синочку майже 4 роки, він веселий, розумний, дуже доброзичливий та товариський хлопець. Завдяки щоденним зусиллям та заняттям Богдан знову впевнено сидить, ходить з паличками, за одну ручку і найголовніше наше досягнення - стоїть сам, правда це поки що лише 15- 30 секунд, але для нас це величезний успіх та віра у самостійну ходу. Зараз це заповітна мрія, щоб пішов ніжками та грав з дітками у футбол та хованки на майданчику», - додає мама малюка.

Лікарі дають дуже хороші прогнози, бо погіршення стану у Богданчика зупинилися, він навпаки впевнено відновлюється та покращується. У нього повністю збережений інтелект, тож питання лише у кваліфікованій допомозі.

«Зараз нам дуже потрібний курс реабілітації вартістю 30 000 грн, де з ним займатимуться реабілітолог, масажист, логопед та терапія невагомістю. На жаль, самотужки ми його сплатити не можемо, всі можливості йдуть на щоденні заняття зі спеціалістами, басейн, вітаміни та добавки призначені генетиками для кращого розвитку та зміцнення м'язів. Будемо дуже вдячні будь-якій допомозі, яка допоможе стати ще ближче до нашої заповітної мрії», - додає жінка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанка 4731 2196 1638 5245 ПАНОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

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