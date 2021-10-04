Допоможіть Тимуру здолати недугу

Хлопчику потрібні кошти на наступну реабілітацію.

На другий день свого життя Тимурчик потрапив до реанімації, і лікарям довелося рятувати малюка.

«У реанімації шансів не давали, але лікар витягнув його. У реанімації Тимур пробув місяць. Після перевели в патологію новонароджених, там дозволили приходити до синочку і проводити з ним трохи часу. Прогнози були невтішні. Лікарі пропонували відмовитися і залишити там... Виписали нас через 1,5 місяця після народження, коли синок набрав вагу і я навчилася за ним доглядати», - пригадує мама Тимура.

Щоправда кожні три місяці дитина була змушена проходити обстеження, лікування, які додавали нові діагнози, які змушували займатись хлопчиком ще більш інтенсивно. І всі зусилля були не марними, проте хлопчик поки не може сам ходити. «У Тимурчика є всі шанси, що він ходитиме. У цьому віці переломний момент, боротьба за майбутнє. Тимур потребує дорогої реабілітації», - розповідає мама хлопчика.

Жінка просить допомогти їй у скрутний час зібрати кошти, щоб продовжити реабілітацію сина. «Тимур часто ображається, а як дитині пояснити, чому всі дітки бігають, грають, а він не може. Лікарі говорили відмовитися, але в 2014 я рятувала своє чудо під обстрілами, і у мене думки не було залишити його там. Мрію про щасливе дитинство для нього, щоб грався з дітками, а не спостерігав, сидячи в колясці. Мрію побачити, як він сам одягається. Побачити, як він грає в футбол. Наша мета - посилена реабілітація. Допоможіть нам у боротьбі за щасливе дитинство», - просить мама Тимура.

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