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Допоможіть зібрати кошти на дрони, щоб підбити 20 ворожих БМП та танків на Лиманському напрямку

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Допоможіть зібрати кошти на дрони, щоб підбити 20 ворожих БМП та танків на Лиманському напрямку

Дрон / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

20 безпілотників – це потенційно 20 підбитих ворожих автівок, БМП або й танків.

1 рота батальйону спеціального призначення “Дике поле” уже понад півроку працює на Лиманському напрямку, де останній місяць особливо спекотно. Захисники оголосили терміновий збір на безпілотники, які їм вкрай необхідні.

“Дрони-камікадзе – це потужна зброя на полі бою, яка вражає не лише піхоту, а й техніку. Їх називають найдешевшими снарядами, оскільки маленька літаюча м’ясорубка, оснащена саморобною бомбою, по собівартості дешевша за будь-який артилерійський боєприпас. Її влучність залежить лише від вправності пілотів, а в наших пілотів кількість випущених камікадзе дорівнює кількості вражених цілей”, – розповіла в коментарі для ТСН.ua військовослужбовиця на позивний "Ганжа".

За її словами, військові закуповують дрони за 18-20 тис гривень за штуку. Зараз вони хочуть закупити партію в 20 дронів. Це потенційно 20 підбитих ворожих автівок, бойових машин піхоти (БМП) або й танків.

“Сподіваємося на вашу допомогу. Ніхто не переможе країну, в якій кожен і кожна включені в національний спротив. Наша монобанка: https://send.monobank.ua/jar/73e9aM1VUt“, – додала військовослужбовиця.

У своєму щоденному звіті Генеральний штаб Збройних сил України зазначив, що на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника протягом минулої доби зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.

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Дата публікації
Перегляди
511
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