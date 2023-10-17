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Допоможіть зібрати на термінову операцію для Павлика

Допоможіть зібрати на термінову операцію для Павлика

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Допоможіть зібрати на термінову операцію для Павлика

Допоможіть зібрати на термінову операцію для Павлика

Дитина страждає через вроджену ваду, яку намагались виправити вже 6 операції, але жодна не дала ще позитивного результату.

Раніше редакція tsn.ua розповідала про братикі-двійнят Пашу і Данила, які народилися у травні 2018 року. Хлопчики з’явились на світ передчасно, на 31 тижні, і тому навіть не змогли самостійно зробити свої перші подихи. Майже 2 місяці братики боролися за своє життя, їх врятували, але ситуація не минула безслідно, тож дітям потрібні постійні реабілітації. 

Та у Павлика є ще одна проблема, через яку за останні два роки він переніс 6 операцій з урології. “В нього від народження вада, незформована уретра, це називається гіпасподія. Вада полягає в тому що дірочка, з якої пісяють, розташована на стволі члена, а не на головці. Щоб це виправити ми робили операцію і в рідному місті Харків, потім переїхали від початком вторгнення. На західній Україні зробили 4 операції, але все без результно”, - розповідає мама хлопчиків. 

Проведені операції призвели до ускладнень, а сформовані ходи уретри зрослися. Тож після повернення до Харкова дитині знайшли клініку, яка готова виправити всі недоліки, які були допущені до того. 

“По рахунку операція коштує 32 тис, в мене немає таких коштів, діти мають ряд захворювань, постійні реабілітації та операція, наши можливості вже вичерпано. На початку війни залишилась без роботи”, - розповідає мама хлопчика. 

Операція потрібна негайно, а грошей у мами немає, ані на оплату лікування, ані на подальший догляд. Дитина ж вже нестерпно страждає і відкладати операцію не можна. Мама благає допомогти їй зібрати кошти. 

Реквізити для допомоги: 

Монобанк

4441 1144 5615 6742 Дядик Ганна Олександрівна

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Дата публікації
Перегляди
862
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