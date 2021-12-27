Дороге лікування допомагає Наталі жити і вона просить про підтримку

Випадок Наталії доводить, що планові огляди дуже важливі навіть за здорового способу життя, коли нічого не турбує.

Дороге лікування новітніми препаратами може подарувати життя Наталі Красильниковій і жінка просить їй допомогти із їхньою купівлею.

«Мені 47 років, у мене рак яєчників 4 стадії з множинними метастазами у печінці. Дізналася я про це випадково, мене нічого не турбувало. Я займалася спортом, вела здоровий спосіб життя. Правильне харчування, інтервальне голодування, фітнес двічі на тиждень та двічі на тиждень пробіжки понад 5 км», - розповідає Наталія.

Одного дня у неї з’явились нехарактерні виділення і це змусило звернутись до лікарів. На УЗД лікарі виявили пухлину великих розмірів, лікарі були здивовані, що жінка не відчувала її.

«Я не знала як встигнути щось зробити, але розуміла, що я вмираю. Моя мама померла від раку, коли мені було 12. Це було ще те випробування для неї, пів року не вставала. І останні 14 днів без води та їжі. Звичайно, доза морфіну була для неї мала, але в той час була проблема з цим. (Дивлюсь що і зараз з цим теж проблематично). Так от вона дуже страждала. Я подумала собі, що якщо зі мною таке станеться, то краще не жити, щоб так не мучитися. Але воно сталося, генетична мутація, BRCI 1, нічого про це, звичайно ж я не знала. Але я вела здоровий спосіб життя, то не могла навіть припустити такого», - розповідає про свої відчуття Наталія, коли дізналась про свою хворобу.

У столицю жінка поїхала на обстеження і лікарі приголомшували все новими і новими невтішними діагнозами.

«Здаю онкомаркер - під 900, проходжу МРТ, а там читати страшно, метастази і в печінці, і в легенях, і в лімфовузлах. УЗД печінки катастрофи. Зонд зробила, пишуть багато поліпів. Колоноскопія - теж поліп, і як пухлина. Стан мій погіршився. На момент першої хімії, я вже не могла сходити до туалету, пухлина передавлювала кишечник. Після встановлення діагнозу, мені призначили лікування через місяць і два тижні», - розповідає Наталія.

Жінці через такі прогнози довелося готуватись до найгіршого, до того часу, як не з’явилось призначення на препарати, які змушують організм самостійно боротись із хворобою. Щойно почалося таке лікування пухлина зменшилася в розмірах удвічі. Наталія перенесла операцію та 8 хімій.

«Операцію я робила в іншого лікаря. Треба було змінити лікаря раніше, але незнання та страх зробили свою справу. Після препарату пухлина зменшилася вдвічі. Спасибі моєму дорогому онкологу, що вмовила мене зробити операцію попри все. Зробили мені циторедукцію. Зараз є можливість жити і лікуватися, то прошу допомоги. Так як життя прекрасне, незважаючи ні на що. Тим більше, що лікування мені допомагає», - каже жінка.

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Гривня 5168 7554 3754 9997

КРАСІЛЬНІКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА