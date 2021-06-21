Дороге обстеження і реабілітація потрібні для маленької Ганнусі

Відчай змушує маму дівчинки звернутись по допомогу

Для маленької Ганни дуже важлива реабілітація, а ще обстеження, але мамі дівчинки не вистачає коштів, щоб за все сплатити, тому вона закликає небайдужих доєднатись до збору коштів.

«Мені дуже важко вас просити, але не бачу іншого виходу, прошу допомоги на реабілітацію свої дочки Вегерак Анни. Аня записана на нічний відеомоніторинг в клініці, а потім має розпочатися реабілітація в Києві в одному із центрів. На обстеження я за рік наскладала кошти, але на Великдень ми потрапили в стаціонар, і всі гроші пішли на МРТ, аналізи і лікування», - розповідає мама дівчинки.

Нічний моніторинг для Ганусі вкрай важливий, бо судоми стають агресивніші, а значить призначене раніше лікування вже не діє і потрібно його скорегувати, щоб хвороба не приносила страждання дитині. Бо дівчинка натерпілась лиха і болю від самого народження.

«Аня народилася недоношеною на 31 тижні з вагою 1500, тоді виник двобічний пневмоторакс (скупчення повітря стискали легені), а як наслідок стався крововилив у мозку, який теж не побачили вчасно. Тому діагноз донечки - мультикистозна трансформація головного мозку, оперована набута гідроцефалія, спастичний тетрапарез, псевдобульбарний синдром, у 2,6 роки додалася симптоматична епілепсія», - з відчаєм каже мама.

Дівчинка пережила дві надскладні операції в інституті нейрохірургії. Попри страшні прогнози дитина почала потроху розвиватися, але судоми призупинили розвиток і Ганнуся так і не навчилася ходити самостійно.

«Майже весь 2019 рік ми пробули у стаціонарах України, заборонили найменші фізичні навантаження. А в 2020 почався карантин, який не дозволив нікуди їздити. Зараз Ганнусю беруть на реабілітацію. Отримали дозвіл від нейрохірурга. Одна перешкода - кошти. Вартість ЕЕГ 9.400, а реабілітації - 19.400. Це шалені гроші, бо я виховую дитину сама, лише на ліки щомісяця потрібно 5000, щоб стримувати судоми», - каже жінка.

Лікарі переконують, що у випадку Ганни, є всі шанси на цілком повноцінне майбутнє, із самостійними кроками і не лише, саме тому мама дівчинки наважилась просити про допомогу. «Як мені не прикро, але я мушу просити гроші. Постійне лікування не дає можливості щось відкласти... Будемо дуже вдячні за допомогу», - додає мама Ганнусі.

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ПриватБанк

5168 7574 3040 6571

ВЕГЕРАК ВІКТОРІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

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