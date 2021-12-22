Дорогої реабілітації потребує 4-річна Полінка

Тисячі гривень потрібні на черговий курс.

Поліна Довбиш народилась передчасно і була у важкому стані, у немовляти сталась асфіксія, в результаті якої постраждав мозок дитини.

«Стався набряк головного мозку та мікроінсульт, через це утворилися безліч кіст. Нам пропонували відмовитися від дочки, бо «вона буде овочем», - пригадуємо мама Полі.

Зараз у дівчинки діагноз ДЦП, епілепсія, і вона самостійно не може сидіти чи говорити. Цьому можуть зарадити постійні реабілітації, проте сильні навантаження дівчинці протипоказані. Батьки знайшли клініку в Польщі, яка допомагає діткам з такими вадами, як у Полі, розвиватись, надаючи їм мінімальні, але дієві вправи.

«4 роки ми самі боролися і лікувалися, але вже фінансово виснажені. Змушені просити допомогу. У неї нарешті є результати, а тепер, коли не можна зупинятися, ми без фінансів...», - ділиться мама дівчинки.

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ДОВБИШ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА