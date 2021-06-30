Два роки боротьби виявилось замало, щоб здолати онкологію: Ольга просить про допомогу

Лікування тепер буде таргетною терапією.

Гребенюк Ольга вже понад два роки бореться з раком кишківника і змушена просити фінансової допомоги на продовження лікування.

«У 2019 була зроблена операція з видалення пухлини в прямій кишці (діагноз: Аденокарцинома прямої кишки рТ3NI2MOG2). Відтоді пройшла курс радіотерапії та 8 хіміотерапій. Здавалося б все найстрашніше позаду, але 8 вересня 2020 роки після перевірочного КТ, лікарі знову поставили страшний діагноз: Первинно-множинні метахронность карциноми. Аденокарцинома хвоста підшлункової залози з T3NIMIG2. Множинне вторинне ураження печінки», - розповідає Ольга.

Тоді лікування відбувалося вже не лише у державних закладах, але і у приватних. «З 5 жовтня 2020 роки кожні два тижні Олі вливали дорогу високодозну хіміотерапію. Та біда постукала в будинок після чергового КТ. До нашого букету додався ще один страшний діагноз: Правобічний уретерогідронефроз. Оле змінили протокол хімії і вливання хімії було щотижня. Їй зробили стентування сечоводу. Але хвороба не відступає, а ми не здаємося», - розповідає подруга жінки.

Тепер жінці призначена таргетная терапія, яка блокує пухлинний ріст. Один сеанс такої терапії з аналізами коштує 30 000 грн. Таких потрібно щонайменше чотири. «За 2 роки боротьби наші ресурси, на жаль, вичерпані. Тому ми знову просимо допомоги, дорога кожна хвилина! Оля - молода симпатична дівчина, яка хоче жити, перебувати поруч зі своїми дітьми, дивитися як вони ростуть, радіти їхнім успіхам. Ми будемо вдячні за кожну гривню», - додає подруга Олі.

Реквізити для допомоги:

Номер картки ПриватБанка

4149 4991 1237 4333

Гребенюк Ольга Николаевна

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