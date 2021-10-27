Дворічний Богданчик мусить боротися за кожну свою навичку

Малюк потребує допомоги кваліфікованих спеціалістів.

Богдан Калінка народжувався із братиком передчасно і отримав травми під час важких пологів у їхньої мами.

«В мене призупинилася пологова діяльність тому його вичавлювали, і він народився дуже синій, і в нього була гіпоксія мозку. Потім нас перевезли до реанімації, і там він був майже 4 тижні. В нього почалися судоми. Він не міг сам дихати, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Потім його перевели в неонатальне відділення, ми його вчили ковтати, його годували через зонд у реанімації. Йому ставало краще, призупинилися судоми, виписали нас додому через 2 місяці», - розповідає мама хлопчика.

Але у три місяці постало питання про нагальну операцію через защемлення грижі, і після цього у дитини стався великий відкат у розвитку. Постійні хвороби і лікування антибіотиками лише погіршували здоров’я хлопчика. І зрештою у 8 місяців, під час чергової госпіталізації дитини, батькам повідомили, що у Богданчика ДЦП.

«І так в нас почалася гонитва за життя. Ми поїхали до Києва, нам поставили остаточний діагноз – ДЦП, спастичний тетрапарез. Лікар сказав, що нам потрібні реабілітації. Ми почали їздити кожного місяця, пройшли ми дуже багато у Трускавці, Києві, Львові, Луцьку, Рівному. Вдома працюємо», - розповідає мама.

Це все дає свої плоди, дворічний малюк здобуває свої навички важкою працею. Допомагають йому в цьому кваліфіковані спеціалісти, тож родині доводиться збирати кошти на оплату їхніх послуг. З кожним місяцем батькам упоратись із цим завданням стає все важче.

«Оскідьки сума велика, хочемо попросити у вас допомоги. На реабілітацію потрібно нам 19 тисяч і за квартиру 9500. Там дуже хороші реабілітологи, і уже самі не можемо зібрати кошти», - каже мама малюка і просить про допомогу.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149499128598123

КАЛІНКА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

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