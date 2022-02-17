Єгор потребує реабілітації, щоб наздогнати у розвитку однолітків

Перші місяці життя дуже вплинули на подальшу долю дитини.

Лише на шостий день життя Єгора Сальникова ледь не обірвалось. Малюка терміново госпіталізували з високою температурою.

«Тоді діагностували в малюка гнійний менінгіт і крововилив у мозок, після цього Єгор перестав реагувати на людей, не хотів їсти, він навіть не плакав… Потім було ще гірше: почалися судоми, він впав у кому, його серце зупинилося. Цілий місяць Єгор провів у комі», - пригадує мама Єгора.

Час для родини був дуже важким, а лікарі шукали причини такого стану і виявили ще гідроцефалію, рідина збиралась навколо мозку малюка і тиснула на нього. Тож Єгор потрапив на операційний стіл, а після цього таки опритомнів.

«Нас нарешті виписали додому, але на цьому їх страждання не закінчилися. Уже вдома я помітила, що мій син розвивається не так, як інші дітки. І щоб це виправити, потрібно проходити реабілітації. Після них Єгор уже добре тримає голівку, він став активнішим, без зупину сміється, агукає і починає повзати. Але ручки ще дуже слабкі», - розповідає мама хлопчика.

Щоб дати малюку максимально можливе лікування, потрібні кошти, яких родина немає. Тому вони покладають надію на небайдужих людей, які відгукнуться на їхнє прохання, допомогти зібрати кошти на подальші реабілітації.

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