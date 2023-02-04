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Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну протиракетну систему Mamba

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Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну протиракетну систему Mamba

Франція та Італія передадуть Україні сучасну ЗРК / Фото: Міністерство оборони Франції

Ця зброя допоможе врятувати тисячі життів від атак загарбників, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Франція та Італія навесні 2023 року відправлять в Україну протиракетну систему ЗРК SAMP/T на призвісько Mamba. Вона допоможе надійніше захистити українське небо. 

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці у Twitter

"Разом із Гвідо Крозетто вирішили поставити в Україну ЗРК SAMP/T-MAMBA навесні 2023 року. Ця система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про нагальність чого зазначав Олексій Резніков", - написав він. 

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував союзникам за підтримку. 

"Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T для ЗСУ. Це допоможе нам врятувати тисячі життів від атак російських терористів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною".

Раніше ми повідомляли, що Італія та Франція закуплять 700 зенітних ракет для комплексів протиповітряної оборони SAMP-T, які прибудуть до України. Наприкінці січня міністри оборони двох країн домовилися закупити для України зенітні ракети Aster-30 на суму близько 2 млрд євро.

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Дата публікації
Перегляди
388
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