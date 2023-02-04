Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну протиракетну систему Mamba

Франція та Італія навесні 2023 року відправлять в Україну протиракетну систему ЗРК SAMP/T на призвісько Mamba. Вона допоможе надійніше захистити українське небо.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці у Twitter.

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"Разом із Гвідо Крозетто вирішили поставити в Україну ЗРК SAMP/T-MAMBA навесні 2023 року. Ця система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про нагальність чого зазначав Олексій Резніков", - написав він.

Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.



Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував союзникам за підтримку.

"Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T для ЗСУ. Це допоможе нам врятувати тисячі життів від атак російських терористів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною".

I am very grateful to my colleagues @SebLecornu @GuidoCrosetto who decided to deliver SAMP/T air defense systems to #UAarmy.

It will help us save thousands of lives from russian terrorist attacks.

Step by step, we will close the sky over Ukraine.



pic.twitter.com/bkCEPQOSvD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023

Раніше ми повідомляли, що Італія та Франція закуплять 700 зенітних ракет для комплексів протиповітряної оборони SAMP-T, які прибудуть до України. Наприкінці січня міністри оборони двох країн домовилися закупити для України зенітні ракети Aster-30 на суму близько 2 млрд євро.

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