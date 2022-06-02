Хвороба забирає здатність ходити і дихати: маленький Максимко потребує допомоги

Тато хлопчика допомагає ЗСУ. Тепер допомоги потребує його син. Вартість лікування - 2 мільйони доларів.

Кожен крок для маленького Максимка, як маленька перемога. Завдяки лікарям хлопчик розпочав ходити на другому році життя.

"Майже протягом року ми не могли діагностувати в Україні в чому проблема, чому він не може ходити. Ми зверталися до різних лікарів у Львові, нам пропонували реабілітацію, але вона не давала своїх плодів", - розповів батько малюка.

Усе змінилося з 24 лютого з початком повномасштабної війни. Рятуючись від небезпеки родина виїхала до сусідньої Польщі, саме там лікарі встановили діагноз. У Максимки спинально-мязова атрофія – недуга, яка швидко призводить до втрати здатності рухатися, а згодом і дихати. Врятувати життя може лише дороговартісний укол.

"Чим швидше ми зможемо його отримати, тим краще буде для Максима. Тим менше мотонейронів загине і він не буде втрачати ті, які вже має. Тому у нас боротьба за життя кожну секунду. Чимшвидше ми отримаємо цей укол, тим краще буде для Максима", - сказав батько хлопчика.

Аби врятувати життя Максима потрібно зібрати майже 2 мільйони доларів. Таку суму оголосили лікарі в Арабських Еміратах. Саме там маленького хлопчика погодилися прийняти на лікування. Аби зібрати кошти, у родини є менше 90 днів. Згодом вартість уколу може змінитися.

"Інколи бачить, що інші дітки бігають, він так само хоче бігати, хоче в м'ячика бавитися з ними, але немає можливості. Він зробить кілька кроків і, якщо якась нерівність буде, перешкода, він падає", - додав чоловік.

Тато Максима Петро - інвалід другої групи. Рік тому він пережив жахливе ДТП та проходить курс реабілітації. Пересуваючись на милицях, чоловік допомагає українській армії. Петро займається пошуком та доставкою авто в Україну для бійців на передовій і розуміє, наскільки складно українцям допомагати фінансово під час війни.

"Дуже важко достукатися до людей за кордоном, тому що є мовний бар'єр. Ми збираємо в Америці, Польщі, але там немає такого ефекту як в Україні. Основний наш збір - це Україна. Звичайно ми розуміємо, що йде війна і це складно для нас всіх", - говорить він.

Наразі рідні маленького Максима сподіваються на диво. Долучитися до збору коштів і врятувати хлопчика може кожен із нас. Кожна гривня може стати рятівною.

Реквізити для допомогт:

Монобанк 5375414100914612

Одержувач: Кирик Петро Петрович

ПриватБанк 5168752011777789

Одержувач: Кирик Петро Петрович